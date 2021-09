Dillingen/Donau-Ries

17:30 Uhr

Brand in Dillinger Tiefgarage: Aussage der Ex-Freundin dreht Prozess

Drei Autos brannten in einer Dillinger Tiefgarage in der Großen Allee (hier im Bild) aus, nur wenige Tage, nach einem ersten Tiefgaragenbrand in der Kapuzinerstraße. Die Polizei schloss aufgrund eines zweiten Überwachungsvideos einen Zusammenhang aus und verfolgte eine andere Spur.

Plus 2017 brennen in einer Dillinger Tiefgarage drei Autos aus. Ein Donau-Rieser soll der Täter sein. Doch vor Gericht bringt die Aussage der Ex-Freundin zwei Wendungen.

Von Christina Brummer

Es sind beunruhigende Bilder, die im Sitzungssaal des Amtsgerichtes in Dillingen zu sehen sind. Es ist das Überwachungsvideo einer Tiefgarage: Im Vordergrund stehen Mülltonnen aufgereiht, dahinter parken Autos. Schließlich schiebt sich eine Gestalt ins Blickfeld, zunächst sieht es so aus, als würde sie nur zwischen den Fahrzeugen hindurchgehen. Vors Gesicht hält sie sich einen Regenschirm, sodass die Kamera nur einen kurzen Augenblick den Hinterkopf aufzeichnet. Dann wird die Garage plötzlich von einem hellen Licht erleuchtet. Es wirkt, als habe ein Blitz eingeschlagen. Der erste Wagen geht in Flammen auf.

