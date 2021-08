Dillingen-Steinheim

vor 19 Min.

Auto überschlägt sich auf der B16 bei Steinheim

Plus Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der B16 in der Nähe von Steinheim ereignet. Das Auto eines 45-Jährigen überschlug sich.

Von Berthold Veh

Auf der neuen B16 in der Nähe des Dillinger Stadtteils Steinheim hat es am Donnerstagabend heftig gekracht. Ein 45-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Cabriolet auf der Bundesstraße von Steinheim in Richtung Dillingen unterwegs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen