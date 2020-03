20:42 Uhr

Eine Überraschung und eine Stichwahl

Thomas Reicherzer (mit Lebensgefährtin Bianca Hecker) wurde am Sonntag in Wittislingen zum Bürgermeister gewählt.

Plus Thomas Reicherzer wird Bürgermeister in Wittislingen. Syrgenstein wählt noch einmal - ein Überblick über die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl im Landkreis Dillingen.

Von Berthold Veh und Jonathan Mayer

Bei der Kommunalwahl im Landkreis Dillingen hat es eine große Überraschung gegeben – und zwar in Wittislingen. Denn dort machen am Ende 13 Stimmen den Unterschied. In der Egau-Kommune, das steht am Sonntagabend fest, heißt der neue Bürgermeister Thomas Reicherzer ( SPD). (Thomas Reicherzer ist in Wittislingen mit 24 Jahren Bürgermeister). Der 24-Jährige dürfte damit einer der jüngsten Rathauschefs in Deutschland sein. Doch das knappe Ergebnis ist noch nicht endgültig:

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen