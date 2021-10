Gundelfingen

vor 48 Min.

Dillinger Kulturtage: Zwischen aktuellen Angeboten verbergen sich besondere Ansichten

Plus Postkarten aus den Jahren 1890 bis 1960 stehen in Schaufenstern in den Städten des Landkreises. Das geschieht im Rahmen der Dillinger Kulturtage.

Von Horst von Weitershausen

Mit dieser Ausstellung kommen die Exponate zu den Menschen, wenn sie zum Einkaufen gehen, einen Stadtbummel machen oder sich nur über das Leben in ihrer Stadt nach monatelangen coronabedingten Einschränkungen informieren wollen: Die Rede ist von einer Ausstellung mit Ansichtskarten seit dem Jahr 1890 bis ins Jahr 1960, die im Rahmen der Kulturtage im Landkreis Dillingen in Schaufenstern des Einzelhandels in den Städten Gundelfingen, Lauingen, Dillingen, Höchstädt und Wertingen gezeigt werden.

