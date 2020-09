19:54 Uhr

Hauptverkehrsader im Kreis Dillingen ist am Wochenende ganz gesperrt

Die B16 zwischen Steinheim und Höchstädt ist am Wochenende wegen einer Sanierung ganz gesperrt. Am Donnerstagnachmittag begannen die Arbeiten. Heute ist die Strecke in Richtung Höchstädt noch einspurig befahrbar.

Die B16 zwischen Höchstädt und Steinheim wird saniert. Die Arbeiten sind am Donnerstagnachmittag angelaufen.

Von Berthold Veh

Eine Hauptverkehrsader im Landkreis Dillingen ist am Wochenende ganz gesperrt: Die Bundesstraße 16 wird zwischen dem Lidl-Kreisel in Höchstädt und dem Kreisverkehr an der Auffahrt zur neuen B16 in Steinheim saniert (wir berichteten). Die Strecke erhält auf etwa 500 Metern einen neuen Fahrbahnbelag.

Risse in der Fahrbahndecke

„Die alte Deckschicht ist rissig“, informiert der Leiter der Straßenmeisterei Dillingen, Klaus Huggenberger, auf Anfrage. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 45.000 Euro.

Täglich fahren mehr als 10.000 Fahrzeuge auf der Strecke

Bereits die Sperrung einer Fahrspur dürfte am Freitag für einige Turbulenzen sorgen. Auf der B16 zwischen Steinheim und Höchstädt fahren Huggenbergers Worten zufolge täglich mehr als 10000 Fahrzeuge.

Der Verkehr in Richtung Dillingen wird nach Angaben des Staatlichen Bauamts seit Donnerstag über Deisenhofen, Mörslingen und Donaualtheim umgeleitet. In Fahrtrichtung Donauwörth bleibt die Strecke am Donnerstag und Freitag noch offen. Am Wochenende muss die Bundesstraße 16 dann in beiden Richtungen ganz gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Höchstädt wird über Steinheim und Deisenhofen umgeleitet.

Am Sonntag soll die Sanierung abgeschlossen werden

Lange wird die Sanierung nicht dauern. Bereits am Sonntag soll der Einbau des neuen Kaltasphaltdeckenbelags abgeschlossen werden.

Lesen Sie auch:

Zwei Großbaustellen in Haunsheim: Das müssen Anwohner wissen

Fasching abgesagt: Das sagen die Vereine im Landkreis Dillingen

Bächingen und Lauterbach: So verschieden ist der Landkreis Dillingen

Die Barbetreiber im Kreis Dillingen kämpfen - und haben eine große Sorge

Themen folgen