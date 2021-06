Betrunkener Autofahrer fährt nach Unfall mit plattem Reifen weiter

Ein ziemlich alkoholisierter Autofahrer war in Höchstädt mit dem Auto in Schlangenlinien unterwegs. Obwohl sein Wagen gegen einen Randstein geprallt war, fuhr er mit plattem Reifen weiter.

Zeugen meldeten sich am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr bei der Polizeiinspektion Dillingen. Sie hatten gesehen, dass in Höchstädt auf der Dillinger Straße ein Auto in Schlangenlinien stadteinwärts gefahren wurde.

Ein Alkotest ergibt 1,2 Promille

Der Fahrer war mit dem Wagen bereits gegen einen Randstein gefahren und setzte seine Fahrt trotz eines dadurch entstandenen platten Reifens fort. Letztendlich konnte ein 73-Jähriger als Fahrzeugführer ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 1,2 Promille.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr läuft

Die Polizei leitete gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Der Führerschein des Höchstädters wurde sichergestellt, zudem musste er sich Blut nehmen lassen. (bv, pol)

Lesen Sie auch: