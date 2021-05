Corona-Pfunde: Eine besondere Sportstunde zum Abschluss

Sechs Wochen lang haben Leserinnen und Leser unserer Zeitung gemeinsam online abgenommen – und das mit Erfolg. Und den haben die Teilnehmer unter anderem diesen Sport- und Ernährungsexperten zu verdanken.

Seit 51 Jahren macht Heinrich Magosch täglich Sport. Ohne Ausnahme. Und das aus voller Überzeugung, Leidenschaft und Liebe zum Sport. Ausreden? Kennt er nicht. Aber er hört sie oft. Davon kann auch Cello Teichmann ein Lied singen. Für ihn ist Sport nicht nur ein Beruf, sondern ebenfalls eine tägliche Passion. Und wie man seinen Körper transformieren kann, hat er schon oft unter Beweis gestellt.

Magosch und Teichmann sind im Landkreis Dillingen bekannt

Die Namen Heinrich Magosch und Cello Teichmann sind längst nicht nur Sportlern im Landkreis Dillingen ein Begriff. Die beiden kennt man: Magosch, der Taekwondo-Großmeister aus Schwenningen, und Teichmann, der Fitnesscoach mit Studio in Lauingen. Von Ostern bis Pfingsten haben sie mehrmals in der Woche gemeinsam mit unserer „Kampf-den-Corona-Kilos“-Gruppe online live trainiert.

So sieht der „Krabbelkäfer“ aus: Redakteurin Simone Bronnhuber und Cello Teichmann zeigen eine Bauchübung.

Bauch-Beine-Po-Power, Rückenstunde oder mit Stuhl und Kissen für die Beweglichkeit – Die Sport-Experten haben mit unseren Teilnehmern geschwitzt, sie gequält und immer wieder aufs Neue motiviert. Und es hat sich gelohnt: Dank des umfangreichen Sportprogrammes sind die Pfunde unserer Teilnehmer gepurzelt.

Gemeinsamer Sport verbindet

Und auch Magosch und Teichmann haben eine Premiere erlebt: Zum Abschluss unserer Aktion haben sie gemeinsam – mit tatkräftiger Unterstützung unserer Redakteurinnen Simone Bronnhuber und Tanja Ferrari – eine Sportstunde abgehalten. Natürlich coronakonform. „Das ist eine Ehre für mich, dass Heinrich bei mir im Studio ist“, sagt Cello Teichmann beim Training in Lauingen. Und Heinrich Magosch erwidert: „Wer hätte das gedacht, dass wir hier mal gemeinsam stehen. Aber da sieht man wieder: Sport verbindet.“

Redakteurin Tanja Ferrari und Taekwondo-Großmeister Heinrich Magosch bei einer Entspannungsübung aus dem Yoga-Bereich.

Und dieses Gemeinschaftsgefühl war es auch, das unsere Gruppe bestärkt hat. Ob Frau, Mann, unter 30 oder gar über 70 Jahre: Unsere abnehmwilligen Zeitungsleser waren von Anfang alle hoch motiviert und voll dabei. In unserer extra gegründeten Facebook-Gruppe wurden Rezepte untereinander ausgetauscht, es gab Tipps für Wanderungen im Landkreis und auch mal tröstende Worte, wenn die Pfunde nicht wie gewünscht geschmolzen sind.

Bei der Ernährung kommt es nicht auf Verbote an

Und neben den regelmäßigen Sporteinheiten gab es auch einen fixen Termin, den so gut wie keiner verpasst hat. Jeden Montag hat Brunhilde Konrad-Wagner von der AOK in Günzburg online und live eine Ernährungsberatung für die Gruppe abgehalten. Dabei hat die Expertin die verschiedensten Themen vorbereitet und ist unseren Frauen und Männer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Die Basis von allem: die Ernährungspyramide. Damit, so Konrad-Wagner, muss man weder Kalorien zählen, noch alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank verbannen.

Brunhilde Konrad-Wagner von der AOK war unsere Ernährungsexpertin.

„Ernährung ist sehr individuell und Veränderungen in kleinen Schritten wirken oft besser als jede strenge Diät“, war ihr Tipp von Tag eins an. Deshalb war und ist das Motto unserer Zeitungsgruppe auch: Ernährungsumstellung, keine Diät mit Jo-Jo-Effekt. Dass alle in diesen sechs Wochen, die die Heimatzeitung begleitet und mit verschiedenen Stunden und Referenten gestaltet hat, abgenommen haben – teils über sechs Kilogramm – ist enorm. Und es ist für viele der entscheidende Impuls gewesen. Ein Beispiel: „Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Vielen Dank an die Gruppe, sie hat mir für meine Motivation geholfen. Vielen Dank für alles.“

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt. Leider haben die Inzidenzwerte im Landkreis Dillingen es nicht zugelassen, dass die Gruppe sich persönlich treffen konnte. Aber alle sind sich einig: nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt: „Wir sagen mit der Zeitung den Kilos den Kampf an.“ Wer ist dabei?

