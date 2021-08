Diese Auszubildenden sind jetzt geprüfte Friseurinnen

In der Berufsschule Höchstädt werden Friseurinnen verabschiedet. Der Kreishandwerksmeister hat einen wichtigen Tipp für sie.

Schnell ändern sich die Trends und die Wünsche der Kundinnen und Kunden. Auch ständig wechselnde Corona-Auflagen forderten sie während ihrer Ausbildung heraus. Dass die 27 Friseure und Friseurinnen bei alledem den Überblick behalten und die gewohnte Qualität bieten, das haben sie bei ihrer Prüfung bewiesen. Bei der Zeugnisübergabe in der Berufsschule Höchstädt gratulierte Innungs-Obermeister Willi Uhl aus Nördlingen und betonte: „Sie können nun zeigen, wie wichtig gut ausgebildete Friseure und Friseurinnen sind.“

Angst vor Veränderungen bräuchten sie keine haben. Ganz im Gegenteil: „Die sind wichtig, damit Sie sich beweisen können.“ Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth zollte ihnen seinen Respekt, dass sie die gewaltige Aufgabe unter Coronabedingungen gelöst haben. „Da ist die Eigenverantwortung sehr hoch.“ Schulleiter Gerhard Weiß stellte heraus, dass es in den Zeiten ohne direkten Kontakt nicht so leicht gewesen sei, als Lehrer zu reagieren. Aber: „Nach drei Jahren seid ihr nun Sieger“, gratulierte er und wünschte, dass sie mit Glück und entsprechender Zielstrebigkeit ihren goldenen Weg finden.

Bei der Zeugnisübergabe freuten sich die jungen Friseurinnen mit ihren Lehrerinnen über den Abschluss ihrer Lehrzeit.

Kreishandwerksmeister Werner Luther stellte heraus, dass hinter dem Beruf viel mehr stecke, als nur Haare zu schneiden. „Sie stehen in direktem Kontakt zum Kunden, die optimale Beratung ist wichtig, damit er oder sie sich wohlfühlt und gerne wiederkommt.“ Sicherheitstechniken sind ebenso Teil des Friseurhandwerks wie ökonomisches Handeln, doch vor allem Menschlichkeit und Kontaktfreudigkeit. Viele weitere Möglichkeiten warten auf die jungen Leute nach diesem „Teilerfolg“, auf dessen Basis sie auch die Meisterprüfung anstreben und sich selbstständig machen können. „Nehmen Sie selbst in die Hand, was Sie aus Ihrem Leben machen“, machte Luther Mut zum Weiterlernen, denn: „Fachkräfte sind vor allem in den Handwerksberufen gesucht.“

Der Kreishandwerksmeister macht sich Sorgen wegen der Bürokratie

Sorgen macht sich der Kreishandwerksmeister jedoch aufgrund der wachsenden Bürokratie und der behördlichen Vorschriften, die immer mehr und komplizierter werden. „Hier muss dringend ein Umdenken stattfinden“, forderte Luther. „Stehen Sie gemeinsam dafür ein, dass die Rahmenbedingungen stabil bleiben“, wünschte sich Werner Luther von den jungen Leuten.

Drei Staatspreise für den besten Notendurchschnitt hatte Schulleiter Gerhard Weiß noch im Gepäck für Tamara Bayerl (Ausbildungsbetrieb Piri’s Hairdesign, Monheim), Tanja Kraut und Lisa Hänsel (beide Zeitlmann, Donauwörth). Lisa Hänsel durfte sich doppelt freuen, da sie auch als Innungsbeste vom Obermeister Willi Uhl ausgezeichnet wurde.

Friseurmeister Willi Uhl aus Nördlingen, seit 2016 Innungs-Obermeister (links), erhielt von Kreishandwerksmeister Werner Luther den Goldenen Meisterbrief.

Der stand anschließend selbst im Mittelpunkt. Vor fast 40 Jahren legte der Nördlinger seine Meisterprüfung ab. Genauer gesagt am 10. Dezember 1982. Und nachdem er nun das 60. Lebensjahr vollendet hat, durfte Kreishandwerksmeister Werner Luther ihm den Goldenen Meisterbrief überreichen. Er bedankte sich im Namen der Innung und der Handwerkskammer auch für die fast 40-jährige Mitarbeit von Willi Uhl, erst als Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und stellvertretender Vorsitzender im Prüfungsausschuss, später als Vertreter der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Seit 1995 ist Uhl Teil des Innungsvorstands, von 1999 bis 2016 als stellvertretender Obermeister und seit 2016 als Obermeister der Friseurinnung.