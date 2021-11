So geht es bei der evangelischen Kirche im Kreis Dillingen weiter

Plus Das Pfarrer-Ehepaar Kleiner aus Dillingen ist im Ruhestand. Die Stellen sind noch nicht neu besetzt. In weiteren Gemeinden gab es Wechsel. Pfarrer Wolfram Schrimpf aus Höchstädt erklärt, wie man sich hilft.

Das Pfarrer-Ehepaar Kleiner aus Dillingen ist nach mehr als 20 Jahren in der Kreisstadt in den Ruhestand verabschiedet worden (wir berichteten). Jetzt sind eineinhalb Priesterstellen offen, das Pfarrhaus steht leer. Für die gesamte „Ostregion“ des Dekanats Neu-Ulm ist nun Pfarrer Wolfram Schrimpf aus Höchstädt zuständig. Er kümmert sich dort um die Pfarramtsführung, ist Vorsitzender des Kirchenvorstands und trifft wichtige Entscheidungen. Auch bei der Renovierung des Dillinger Pfarrerhauses wirkt er mit. Der Pfarrer gibt direkt Entwarnung: „Die Sonntagsgottesdienste sind nicht gefährdet.“ Doch wie funktioniert das mit nur fünf Pfarrerinnen und Pfarrern im gesamten Gebiet?