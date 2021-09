Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

Zittern und jubeln: So verlief der Wahlabend bei den Kandidaten der Region

Bei der SPD-Wahlparty in Höchstädt gab es Jubel.

Plus Die SPD im Kreis Dillingen feiert ausgelassen in Höchstädt, die Grünen haben dagegen eher gemischte Gefühle. Und Ulrich Lange, der wieder in den Bundestag gewählt wurde, hadert mit dem Ergebnis.

Von Laura Mielke, Christina Brummer, Benjamin Reif und Simone Bronnhuber und Berthold Veh

Besser könnte die Stimmung nicht sein. Im Hintergrund hört man Menschen lachen und das Klingen, wenn mit Flaschen angestoßen wird. Ob die Frauen und Männer in diesem Moment am Sonntagabend auf Ulrich Reiner angestoßen haben oder doch auf den Derbysieg des TSV Bissingen? Der Kandidat der Freien Wähler konnte sich jedenfalls über seinen Heimatverein und sein persönliches Wahlergebnis freuen. Ulrich Reiner erhält bei der Bundestagswahl auf Anhieb im Wahlkreis Donau-Ries 9,5 Prozent bei den Erststimmen, seine Partei sogar 9,6 Prozent der Zweitstimmen – vom „Neuling“ zum politischen Durchstarter.

