Kreis Dillingen: Das eine knifflige Problem mit der Corona-Drittimpfung

Plus 140 Menschen werden an zwei Tagen im Lauinger Elisabethenstift geimpft. Alle Unterlagen liegen vor, es kann losgehen. Bleiben nur zwei Probleme.

Seit Montag werden im Lauinger Elisabethenstift Senioren, Seniorinnen und Pflegepersonal zum dritten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Sie alle hatten ihre abschließende Impfung vor mindestens sechs Monaten. Zwei mobile Teams des Wertinger Impfzentrums impfen die Freiwilligen im Albertus-Magnus-Saal durch. Es geht ruhig und geordnet zu. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Matthias Depel und seine Mitarbeiter kennen das Prozedere. Trotzdem ist etwas neu und etwas ist gar nicht so einfach zu klären.