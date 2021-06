Mödingen/Bergheim

10:00 Uhr

Stute Happy wird im Genitalbereich schwer verletzt: Das ist der aktuelle Ermittlungsstand

Plus Ist im Landkreis Dillingen ein Tierquäler unterwegs? Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in Bergheim und gibt Details zum aktuellen Ermittlungsstand bekannt.

Der Vorfall in Bergheim hat nicht nur bei Pferdefreunden im Landkreis Dillingen und darüber hinaus für Aufruhr gesorgt. Die Tatsachte, dass die Stute Happy im Genitalbereich - vermutlich absichtlich von einem Menschen - verletzt worden ist, sorgt für Bestürzung. Viele Anrufe haben unsere Redaktion erreicht. Das "Warum" quält vor allem Lena Schilk. Die Stute der 24-Jährigen ist schwer im Intimbereich verletzt worden. Die Polizeiinspektion Dillingen bestätigt den Vorfall in Bergheim, weiter heißt es: Eine tierärztliche Untersuchung schloss eine Verletzung durch ein anderes Tier dieses Mal aus – denn nicht zum ersten Mal sei das Pferd von Lena Schilk verletzt worden, wie Polizei und Besitzerin schildern. „Wie können wir unsere Pferde schützen? Wer macht so etwas?“, fragt die junge Frau, die auf Nachfrage unserer Redaktion offen über den Vorfall spricht.

