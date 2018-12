12:02 Uhr

Polizei zieht betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Wochenende im Landkreis Dillingen mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Ein Mann landet mit fast zwei Promille im Straßengraben. Der Georg-Hogen-Ring in Dillingen ist nach einer Verfolgungsfahrt kurzzeitig gesperrt.

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 0.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 23-jährigen Mann. Hierbei bemerkten sie laut Polizeiangaben bei dem Fahrer eines Kleintransporters deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille.

Wenige Minuten darauf wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen Lauingen und Gundremmingen mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen war. Das Auto hatte sich überschlagen und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Bei ihm wurde laut Polizei jedoch ein Alkoholwert von etwa 1,8 Promille festgestellt. Gegen 0.45 Uhr wurde ein 35-jähriger Autofahrer am Dillinger Stadtberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Atemalkoholergebnis von über 1,8 Promille festgestellt. Laut Polizei wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Dillingen: Alkoholisierte Verfolgungsfahrt endet auf Brücke des Georg-Hogen-Rings

Gegen 5.15 Uhr wollten Beamte einen schwarzen Kleinwagen in Dillingen kontrollieren, welcher zuvor durch Schlangenlinienfahrt aufgefallen war. Der 26-jährige Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und flüchtete. Nach einer längeren Verfolgungsfahrt verlor er schließlich auf der Brücke des Georg-Hogen-Rings die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen das Brückengeländer. Im Anschluss touchierte sein Auto noch den Streifenwagen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille. Ob der Mann auch unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stand, muss anhand einer Blutuntersuchung geklärt werden. Der Fahrer hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keinen Führerschein. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro. Der Georg-Hogen-Ring musste kurzfristig gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme kam eine aufmerksame Passantin auf die Beamten zu. Sie teilte den Polizisten mit, dass sie einem VW von Lauingen nach Dillingen gefolgt sei. Dieses Auto sei ihr durch Schlangenlinienfahrt aufgefallen. Als der Fahrer den Georg-Hogen-Ring passieren wollte, musste er aufgrund der Straßensperrung wenden. Die Passantin nutzte die Gelegenheit und sprach den 26-jährigen Fahrer an. Dabei stellte sie nach Angaben der Polizei deutlichen Alkoholgeruch fest. Trotz der Ansprache entfernte sich der Mann mit seinem Auto. Er konnte kurz darauf von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. (pol)

