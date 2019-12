vor 3 Min.

So stellt sich die SPD für die Wahl auf

Was der Kreisvorsitzende zu den beiden neuen Vorsitzenden der Bundes-SPD sagt

Erst die Wahl im Großen, dann im Kleinen: Am Wochenende wählte die Bundes-SPD ihre neuen Vorsitzenden. „Ich war total überrascht“, sagte SPD-Kreisvorsitzender Dietmar Bulling. Er hatte nicht auf Norbert Walter-Borjans und Saskia Seken gesetzt, sondern auf das Duo Olaf Scholz/Klara Geywitz. „Diese Konstellation wäre mir persönlich lieber gewesen.“ Scholz sei ein erfahrener und beliebter Politiker. Bulling hofft, dass beim SPD-Parteitag ab Freitag die Große Koalition nicht mehr infrage gestellt wird. Die Diskussion darüber sei nicht mehr tragbar und auch nicht mehr vermittelbar. „Was wir nicht können, ist Vermarktung“, meinte Bulling selbstkritisch. Das treffe Leute, die „tolle kommunalpolitische Arbeit machen“.

Und auf dieses Team setzt die SPD im Kreis Dillingen: Bulling, auch Unterbezirksvorsitzender, hatte die Liste, die der UB-Vorstand erarbeitet hatte, bei der Nominierungskonferenz im Vereinsheim der „Hallo Wach“ in Donaualtheim vorgestellt. „Wir haben eine richtig gute Mischung aus allen Städten und Gemeinden, aus erfahrenen Mandatsträgern und jungen Kandidaten und Kandidatinnen“, sagte Bulling.

Den nicht mehr kandidierenden Kreisräten Reinhold Sing und Siegfried Wölz und dem vor Monaten vom Amt des Kreisrats zurückgetretenen Altoberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl dankte Bulling für ihr jahrzehntelanges erfolgreiches Wirken.

Dies sei bei den zurückliegenden Kreistagswahlen von der Wählerschaft jeweils mit einer enormen Stimmenanzahl anerkannt worden. Außerdem gratulierte er Kreis- und Stadträtin Vera Schweizer zu ihrer Auszeichnung mit der kommunalen Verdienstmedaille (wir berichteten).

Mit großem Beifall nahmen die Delegierten zur Kenntnis, dass neben Mirjam Steiner und Thomas Reicherzer, die in Syrgenstein beziehungsweise in Wittislingen das Bürgermeisteramt anstreben, sich nunmehr auch Tobias Rief in Dillingen um das Amt des Oberbürgermeisters bewirbt. „Diese Kandidaturen motivieren uns, geschlossen und zuversichtlich in die Kommunalwahlen 2020 zu gehen“, erklärte Bulling.

Die Wahl der Kreistagskandidaten erfolgte in einer Blockwahl nach der mit den Ortsvereinen vorbesprochenen Kandidatenliste. Versammlungsleiter Hubert Probst konnte nach der Auszählung zufrieden das einstimmige Wahlergebnis feststellen. Als Spitzenkandidatin auf Platz 1 wurde Mirjam Steiner gewählt, gefolgt von Tobias Rief (Dillingen), Dietmar Bulling ( Lauingen), Wolfgang Konle ( Höchstädt), Jürgen Hartshauser ( Gundelfingen), Johanna Schlögl ( Wertingen), Thomas Reicherzer (Wittislingen), Bernd Steiner (Syrgenstein), Viktor Merenda (Gundelfingen), Walter Fuchsluger (Dillingen), Markus Stuhler (Lauingen), Birgit Spengler (Gundelfingen), Alexander Baumgärtner (Lauingen), Felicitas Söhner (Dillingen), Vera Schweizer (Gundelfingen), Jan Waschke und Manfred Maneth (beide Höchstädt), Otto Horntrich (Wertingen), Martin Knecht (Lauingen), Hubert Probst (Dillingen) und 40 weiteren Kandidaten.

Wolfgang Konle, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, berichtete über die Arbeit der SPD-Fraktion und forderte eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land Bayern mit der Feststellung: „In vielen Bundesländern bekommen die Gemeinden 17 Prozent des Steueraufkommens, in Bayern sind es gerade mal zwölf.“ Mit Stolz verwies Konle auf erfolgreiche Anträge der SPD-Kreistagsfraktion, sei es zur Einrichtung eines Projektbetreuers beim Sailer-Gymnasium oder zur Ausweitung von Fotovoltaik im Landkreis.

Tobias Rief erklärte, dass er in Abstimmung mit dem Vorstand des OV-Dillingen trotz ursprünglich anderer Überlegungen sich zu einer Kandidatur um das Oberbürgermeisteramt in Dillingen entschlossen habe. „Wir können nur gewinnen, und zwar für die Demokratie“, führte Rief aus, da der Wähler eine echte Wahl unter mehreren Bewerbern erwarte und die Konkurrenz das Geschäft belebe.

„Ich trete aber auch an, weil die SPD andere Konzepte für eine zukunftsfähige Stadt im Angebot hat“, betonte Rief unter Bezug auf neue umweltschonende Mobilitätskonzepte, sozialen Wohnungsbau und bevorstehende Herausforderungen durch die zunehmende Urbanisierung des ländlichen Raumes. (corh,pm) Foto: Indrich