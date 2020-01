So vermeiden Sie Minuszinsen

Plus Die Genossenschaftsbanken im Landkreis Dillingen verzeichnen trotz schwieriger Rahmenbedingungen „ein gesundes Wachstum“. Was die Kreisverbandssprecher Sparern raten.

Wenn Banken ihre Bilanzen präsentieren, kommen die Sprecher seit Jahren schnell zu einem Punkt: die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die für einige Sparer bereits zu Minuszinsen geführt hat und die Kreditinstitute massiv belastet. „Die meisten Kunden zahlen bei uns bis jetzt keine Minuszinsen“, sagt der Kreisverbandsvorsitzende der Genossenschaftsbanken, Alexander Jall.

Die Banken sind in einer Bredouille

Wer aber größere Geldbeträge bei den Raiffeisenbanken und Volksbanken in der Region parkt, muss auch dort Minuszinsen bezahlen. Das gehe bei etwa einer halben Million Euro los, informieren Jall und sein Stellvertreter Alexander Lehmann bei der Bilanz-Pressekonferenz in den Räumen der VR-Bank Donau-Mindel in Dillingen. Die Banken seien in der Bredouille. Wenn Kunden ihnen Geld geben, müssten sie das derzeit risikolos bei minus 0,3 Prozent anlegen.

Folgende sechs Unternehmen (vier davon aus dem Landkreis) sind im Kreisverband der Genossenschaftsbanken vereint: neben der VR-Bank Donau-Mindel die Raiffeisenbank Aschberg, die Raiffeisenbank Bissingen, die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth (Marktbereiche Höchstädt und Wittislingen), die VR-Bank Handels- und Gewerbebank (Marktbereich Wertingen) und die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal. Die vorgelegte Bilanz bezieht sich auf den Landkreis Dillingen. Trotz des schwierigen Umfelds hätten sich die Geschäftszahlen im vergangenen Jahr positiv entwickelt, betont Jall. „Wir haben ein gesundes Wachstum in unserer Gruppe.“

Rege Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen

Angesichts der historisch niedrigen Zinsen gebe es eine rege Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen. Das betreute Kundenkreditvolumen der Genossenschaftsbanken stieg im Landkreis um fast fünf Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro an. Aber auch die Kundeneinlagen wuchsen um 6,3 Prozent auf rund 1,45 Milliarden Euro, und das betreute Kundenanlagevolumen stieg auf 2,3 Milliarden Euro – ein Plus von sechs Prozent. Alexander Lehmann sagt: „Mit diesen Zahlen sind wir als Gruppe im Landkreis Dillingen klar führend am Markt.“ Nahe am Kunden zu sein, sei das Erfolgsrezept der Genossenschaftsbanken im Landkreis. Dies geschehe in der heutigen Zeit aber nicht mehr allein durch die Filiale vor Ort, so Lehmann. Das Online-Banking nehme zu, die Arbeit in den Service- und Beratungscentern, die oft über Telefon und E-Mail kontaktiert werden, ebenfalls.

Zwei Filialen wurden 2019 geschlossen

2019 haben die Genossenschaftsbanken zwei Filialen im Landkreis geschlossen – in Kicklingen und Unterringingen. An weitere Schließungen sei 2020 nicht gedacht, sagt Jall. Er weist darauf hin, dass die Genossenschaftsbanken im Landkreis in ihren 26 Geschäftsstellen 59 Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Service-Terminals vorhalten. „Das ist schon eine Menge“, sagt der Kreisvorsitzende. Die Zahl der Auszubildenden sei von 13 auf 19 gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten ging dagegen leicht zurück – um zwei auf nunmehr 237 Mitarbeiter (188 Vollzeitstellen).

Weitere Fusionen sind denkbar

Wie der Gewinn der Genossenschaftsbanken im Landkreis ausschaue, konnte der Kreisverbandsvorsitzende noch nicht im Detail sagen, denn die genauen Zahlen lägen erst im März vor. „Wir sind zufrieden“, sagte Jall. Die Pfeilrichtung zeige aufgrund der Zinsentwicklung aber nach unten. Deshalb müsse an den Kosten gespart werden – und es seien auch weitere Fusionen denkbar. Im vergangenen Jahr hat die Raiffeisenbank Wittislingen mit der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth fusioniert. Laut Jall dürfte dies nicht der letzte Zusammenschluss in der Region gewesen sein. Konkret geplant sei aber nichts. Gerade kleinere Banken wie die Raiffeisenbanken in Bissingen und Buttenwiesen (Unteres Zusamtal) bewegten sich sehr erfolgreich am Markt. „Die machen das richtig gut“, betont der Kreisverbandsvorsitzende.

"Ein breiter Vermögensmix" wird empfohlen

Aber was empfehlen die Banker Kunden, um der schleichenden Entwertung ihres Ersparten zu entgehen? „Wir raten zu einer bedarfsgerechten Beratung bei unseren Experten und einem breiten Vermögensmix“, sagt Lehmann – von Immobilien über Investmentfonds bis zur Investition in Edelmetalle wie Gold. Geld einfach so auf dem Girrokonto und dem Sparbuch zu parken bringe keinen Erfolg. Ohne Aktien und einen langfristigen Sparplan werde es nicht gehen.

