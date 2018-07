00:43 Uhr

Trike schleudert in Graben

Unfall bei Höchstädt. Dann fängt es Feuer

Mehrere Menschen sind bei einem Unfall zwischen Blindheim und Höchstädt am Freitagabend verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 21-jährige Frau aus Donauwörth um 20.30 Uhr mit ihrem Trike auf der Bundesstraße 16 von Blindheim in Richtung Höchstädt. Sie wollte kurz vor Höchstädt nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen.

Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Das Trike wurde in einen Graben geschleudert und fing zu brennen an. Ein 21-jähriger Mitfahrer auf dem Trike wurde mit Verdacht auf Rückenverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Zentralklinikum Augsburg gebracht. In dem Auto, einem Toyota, saßen zwei Personen: Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ein Mann leicht. Sie wurden in den Krankenhäusern Dillingen und Donauwörth versorgt. Die nicht mehr fahrfähigen unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Höchstädt war mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10000 Euro. (pol)

