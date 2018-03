vor 45 Min.

Vertreter des Netzwerks Embryonenspende freigesprochen

Das Urteil am Amtsgericht Dillingen ist gefallen. Drei Vertreter des Netzwerks Embryonenspende wurden freigesprochen. Abgeschlossen ist der Fall aber wohl noch nicht.

Von Andreas Schopf

Das Urteil im mit Spannung erwarteten Prozess gegen Vertreter des Netzwerks Embryonenspende aus Höchstädt ist gefallen. Das Amtsgericht Dillingen hat drei der vier Angeklagten freigesprochen. Außerdem sollen sie für Hausdurchsuchungen im Jahr 2015 entschädigt werden. Die vierte Angeklagte war kurzzeitig erkrankt, ihr Prozess wurde abgetrennt.

Richter Patrick Hecken wies in seiner Urteilsbegründung mehrfach daraufhin, dass die Thematik an höherer Stelle geklärt werden muss. Er legte der Staatsanwaltschaft eine sogenannte Sprungrevision nahe, womit die Angelegenheit am Oberlandesgericht landen würde.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beobachter rechnen damit, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg das Verfahren in die höhere Instanz bringen wird. Sprecher Matthias Nickolai kündigt an: „Wir prüfen, ob wir Rechtsmittel einlegen werden.“

Die Angeklagten zeigten sich nach der Urteilsverkündung erleichtert. Hans-Peter Eiden, Gründer und Vorsitzender des Netzwerkes, zollte dem Amtsgericht Dillingen „hohen Respekt“. Er sagte: „Das Amtsgericht hat eine schwierige Frage entschieden, vor der sich andere Stellen seit Jahren gescheut haben.“ An der Rechtmäßigkeit des Handelns von ihm und seinen Mitstreitern, sowohl rechtlich als auch ethisch, hat er keine Zweifel. „Durch uns sind 25 Kinder entstanden, die ansonsten im Müll gelandet wären.“

Die Embryonenspende ist bislang gesetzlich nicht umfassend geregelt. Die Weitergabe von Embryonen im rechtlichen Sinne ist zumindest nicht verboten. In der Praxis werden jedoch häufig imprägnierte Eizellen gespendet, Zellen also, deren Kerne noch nicht miteinander verschmolzen sind. Juristen streiten sich darüber, ob deren Weitergabe gesetzlich zulässig ist oder nicht.

