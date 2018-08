vor 37 Min.

Wie gut ist die Wasserqualität im Landkreis Dillingen?

Badeseen wie hier der Auwaldsee bieten bei Hitze eine willkommene Abkühlung. Die Wasserqualität der Seen im Landkreis Dillingen ist hervorragend – ideale Bedingungen also für den Urlaub daheim. Unser Foto zeigt Peter Heinle (vorne) sowie Max und Martin Geßler aus Haunsheim und Gundelfingen beim Abtauchen.

Im Sommer sind die Ufer der Seen in der Region voll mit Erholungssuchenden, denn der Landkreis gilt als Badeparadies. Doch wegen der Hitze droht Ungemach.

Von Silva Metschl und Berthold Veh

„Urlaub daheim“, so heißt eine neue Serie im Lokalteil unserer Zeitung. Eben haben die großen Ferien begonnen, und der Sommer macht seinem Namen bei Temperaturen von mehr als 30 Grad alle Ehre. Da bietet sich ein Sprung ins kühle Nass an. Der Landkreis Dillingen ist ein Eldorado für „Wasserratten“. Hier gibt es zahlreiche Baggerseen. Und auch Freibäder in Dillingen, Wertingen und Lauterbach laden zu einem Besuch ein. Aber wie ist die Wasserqualität der Seen in der Region? Dies ist Thema des ersten Teils unserer Serie.

Die Sonne scheint am wolkenlosen Himmel, die Temperaturen steigen im Landkreis Dillingen über 30 Grad. An einem solchen Tag sind Schwimmen und Planschen im Wasser die beste Abkühlung. Dafür an einen See fahren, Handtuch ausbreiten und vielleicht noch ein Picknick machen. Der Landkreis Dillingen ist hier ein Badeparadies. Und so mancher Schwimmer fragt sich nach dem Sprung ins kühle Nass, warum so viele Zeitgenossen in fremde Gefilde reisen, wenn das Gute doch so nah liegt.

Mancherorts in Europa gibt es Sorgen um die Wasserqualität. Wie schaut es da bei uns im Dillinger Land aus? Im Landkreis gibt es drei ausgewiesene EU-Badegewässer. Dabei handelt es sich laut Landratsamt Dillingen um den Auwaldsee bei Lauingen, den Gartnersee in Gundelfingen und den Peterswörther Wünschsee. Diese Bezeichnung erhalten die Seen wegen ihrer großen Besucherzahlen – und der anhaltenden Sauberkeit des Wassers. Für Letztere schreibt die Bayerische Badegewässerverordnung bestimmte Gütekriterien vor.

Zum einen bestimmt das Gesundheitsamt in Untersuchungen sogenannt Indikatorkeime, die auf Verunreinigungen hinweisen. Die Überprüfungen finden während der Badesaison in einem vorgegebenen Turnus statt. „Die Wasserproben werden von den Hygienekontrolleuren an den Stellen genommen, an denen sich in der Regel die meisten Badegäste aufhalten“, sagt Karina Frenzel-Dorschner vom Fachbereich Gesundheit des Landratsamts. Nach drei Tagen Bebrütungsdauer im Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit lägen dann die Ergebnisse vor.

Zum anderen spielen die Optik und Sichttiefe des Wassers eine wichtige Rolle. Die Sichtweite soll mindestens zwei Meter betragen, informiert das Gesundheitsamt. Auch die Temperatur und der pH-Wert gehören zur Untersuchung. Dabei ist Erstere bei Erhöhung eher eine Gefahr für Fische als für den Menschen. Ein weiteres Kriterium ist die Hygiene. Dabei spielen neben den natürlichen Gegebenheiten wie Tieren auch Abfälle und mögliche Verletzungsrisiken eine Rolle. Deshalb bittet das Landratsamt auf seiner Website um die Reinhaltung der Badeseen. „Der Sonnenschutz für die Haut sollte möglichst mindestens eine Stunde vor dem Sonnenbad aufgetragen werden“, sagt Karina Frenzel-Dorschner. Dadurch minimiere sich die Schlierenbildung auf der Wasseroberfläche.

Bei Hinweisen auf Verunreinigungen veranlasst das Gesundheitsamt weitere Untersuchungen: „Die Hygienekontrolleure des Gesundheitsamtes machen Ortsbegehungen zur Ermittlung der Ursache.“ Außerdem entnehmen die Kontrolleure engmaschigere Badewasserproben. „Im schlimmsten Fall muss ein Badeverbot ausgesprochen werden.“ Die Wasserqualität in den drei EU-Badeseen im Landkreis sei in den vergangenen Jahren immer ausgezeichnet gewesen, informiert Karina Frenzel-Dorschner.

Und auch für andere Seen in der Region stellt das Gesundheitsamt gute Noten aus. Wie Leiterin Uta-Maria Kastner erläutert, werden in regelmäßigen Abständen auch der Schwenninger Badesee, der Gemeindeweiher in Sonderheim, die Schnelleseen bei Binswangen, der Silbersee bei Schabringen sowie der Neuhof-See und der Wasserski-See in Gundelfingen untersucht. „Wir hatten hier immer eine ausgezeichnete Wasserqualität“, sagt Kastner. Der Landkreis Dillingen sei zweifelsohne „ein Badeparadies“.

Das Einzige, was der Gesundheitsamtsleiterin gegenwärtig Sorgen macht, ist eine Folge der großen Hitze. „Wir müssen hier auf die Blaualgenbildung aufpassen.“ Die können sich bei den heißen Temperaturen schnell vermehren. Und die grünen Schlieren im Wasser können einem dann das Baden vermiesen. Bei Kontakt mit Haut und Schleimhäuten kann es zu Reizungen, Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen kommen. Beim Verschlucken des Wassers drohen unter anderem Übelkeit und Erbrechen. Aber die Blaualgenentwicklung sieht Kastner gelassen. Die Baggerseen in der Region speisen sich nämlich aus Grundwasser, sagt Kastner. „Wir haben da weniger Probleme als andernorts.“

