Lkw prallt bei Wittislingen gegen Leitplanke - wer war schuld?

Ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen bei Wittislingen entstanden. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Um 7.30 Uhr war ein 50-Jähriger mit einem Lastzug auf der Staatsstraße zwischen Ziertheim und Wittislingen unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilte, musste der Mann kurz vor der Ausfahrt zur Ziertheimer Straße nach Wittislingen aufgrund eines auf der Fahrbahnmitte entgegenkommenden Autos nach rechts ausweichen und fuhr gegen die Leitplanke. Der Entgegenkommende fuhr in Richtung Ziertheim weiter und beging Fahrerflucht.

Wer hat in Dillingen einen Pfosten angefahren?

Zeugen sucht die Dillinger Polizei auch in diesem Fall: Ein Unbekannter hat am Mittwoch um 12 Uhr einen Absperrpfosten am Krankenhausparkplatz in Dillingen beschädigt. Der Pfosten steht vor dem Dialysezentrum in Dillingen. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Der Unfallverursacher ist verschwunden, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

