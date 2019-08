vor 59 Min.

Zeugen gesucht

Wer hat etwas gesehen?

Im Landkreis Dillingen ist es zu mehreren Fällen von Fahrerflucht gekommen. Ein 44-jähriger Mann aus Wertingen ist mit seinem Lkw am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Klemens-Mengele-Straße in Dillingen gefahren und wollte nach Polizeiangaben an der Ampel nach links in die Große Allee einbiegen. Als der Geschädigte an der roten Ampel wartete, fuhr auf der Rechtsabbiegerspur ein Traktor an ihm vorbei. Der Traktor hatte ein landwirtschaftliches Gerät angehängt, mit dem er den rechten Außenspiegel des Lkws des Geschädigten touchierte. Dadurch wurde der Außenspiegel erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 300 Euro. Der Unfallverursacher bog mit seinem Traktor ohne anzuhalten an der Ampel nach rechts in Richtung Steinheim ab.

Ein bislang unbekannter Mann ist am Samstag gegen 10.45 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts beim Ausparken, auf dem Parkplatz eines Einzelwarenhandels in der Donauwörther Straße in Dillingen, gegen einen dort geparkten Audi gefahren. Dabei entstand an der Heckklappe des Audis laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Mann zur Rede und suchte anschließend den Besitzer des Audis. Während dieser Zeit entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen weiteren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Gegen den Unfallverursacher wurden Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Im Bissinger Ortsteil Göllingen ist amSamstag im Zeitraum von 9 bis 13.30 Uhr ein geparkter Ford Focus durch unbekannte Täter beschädigt worden. Die gesamte linke Fahrzeugseite wurde laut Polizei mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. (pol) Symbolfoto: Kaya

In allen Fällen werden Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftaten geben können, gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden.

