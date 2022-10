Polizei hält Fahrer bei Blindheim an und stellt frische Unfallspuren an Auto fest

Beamte der Dillinger Polizei haben in der Nacht zum Montag bei Blindheim einen Autofahrer angehalten. An seinem Wagen stellten sie frische Unfallspuren fest.

Die Polizei ist am Montag gegen 4.25 Uhr über den Notruf informiert worden, dass ein roter Opel Corsa mit tschechischem Kennzeichen in starken Schlangenlinien auf der B 16 von Tapfheim in Richtung Dillingen unterwegs sei. Die Beamten konnten den Fahrer schließlich bei Blindheim anhalten. Bei der Verkehrskontrolle stellte die Polizei am Wagen auf beiden Seiten frische Unfallspuren fest.

Der Autofahrer steht unter starkem Medikamenteneinfluss

Woher die Schäden stammten, konnte der Mann nicht sagen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter starkem Medikamenteneinfluss stand und übermüdet war. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise und die Meldung von möglichen Verkehrsteilnehmern, die durch die Schlangenlinienfahrt gefährdet wurden. (AZ)

