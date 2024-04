Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Blitzermarathon 2024: Hier wird im Landkreis Dillingen geblitzt

Von Dominik Bunk

Am Freitag findet in Bayern der nächste Blitzermarathon statt. An welchen Stellen Autofahrer besonders aufs Tempo achten sollten, um einen Strafzettel zu vermeiden.

Im Straßenverkehr kann es schnell mal teuer werden. Ein häufiger Grund: zu hohes Tempo. Wer es mit der Zahl auf dem Tacho nicht so eng nimmt, könnte am Freitag zur Kasse gebeten werden. Denn dann findet in Bayern der nächste Blitzermarathon statt. Der dauert 24 Stunden lang, von Freitag sechs Uhr morgens bis Samstag sechs Uhr. Hier sind laut Dillinger Polizei am Freitag die Blitzer im Einsatz: Wer am Freitag auf der Staatsstraße 2033 beim Riedschreinerhof zwischen Binswangen und Höchstädt unterwegs ist, sollte auf der Hut sein. Dort ist Tempo 80 erlaubt, das wird überwacht.

An der Staatsstraße 2028 zwischen Aislingen und Holzheim stationiert die Polizei ebenfalls einen Blitzer. Und zwar in der auf 70 Kilometer pro Stunde beschränkten Zone für die Abbiegung nach Glött.

Um Wertingen herum wird ebenfalls geblitzt, etwa auf der Staatsstraße 2382 zwischen Hohenreichen und Langenreichen . Dort sind 100 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Auch an der Staatsstraße 2027 zwischen Wertingen und Frauenstetten werden zu schnelle Autofahrerinnen und Autofahrer zur Kasse gebeten, Tempo 100 ist dort das Limit.

Wer von Dillingen nach Wertingen fährt, sollte auf der Staatsstraße 2030 kurz vor dem Kicklinger Ortseingang noch mal einen Blick auf den Tacho werfen. Dort sind nämlich 70 Kilometer pro Stunde erlaubt.

An der Kreisstraße zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen wird die Geschwindigkeit ebenfalls kontrolliert, 100 km/h sind dort erlaubt.

Auch die Ludwigstraße in Lauingen wird beim Blitzermarathon verstärkt überwacht. Dort ist eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben, da sich dort die Grund- und die Mittelschule befinden.

Die B16 wird zwischen Blindheim und Höchstädt und auf Höhe Steinheim kontrolliert. An beiden Punkten sind 100 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Auf der Staatsstraße 2032 ist zwischen dem Nordfelderhof und Holzheim eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h vorgeschrieben. Auch dort kontrolliert die Polizei am Freitag.

Genauso wie an der Staatsstraße 2025 zwischen Staufen und Syrgenstein. Dort ist ebenfalls bei 100 Schluss. Lesen Sie dazu auch Blitzmarathon 2024 Blitzermarathon 2024: Alle Blitzer in Schwaben und der Region

Verkehr Blitzermarathon 2024 in Bayern: Sind Blitzer-Apps erlaubt?

Blitzmarathon Alle Standorte beim Blitzermarathon 2024 in Bayern: Wo wird geblitzt?

Themen folgen