Dillingens Landrat sorgt für eine große Überraschung

Plus Dillingens Landrat Leo Schrell tritt im Mai 2022 nicht mehr an. Bislang gab's für den Termin keine Gegenkandidaten. Und jetzt?

Einerseits gibt es für Dillingens Landrat Leo Schrell keinen Grund zu gehen. Mit mehr als 80 Prozent der Stimmen war der Landrat im März 2016 wiedergewählt worden. Er ist in der Region bekannt und beliebt. Das politische Geschäft läuft. Im Kreistag ist man sich in der Regel einig.