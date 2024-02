Wirbel in Höchstädt: Rechtsextremisten mit Stand auf dem Freitagsmarkt

Die Junge Alternative Nordschwaben hatte am Freitag einen Stand in Höchstädt angemeldet. Der Auftritt sei nicht zu verhindern gewesen, sagen Stadt und Landratsamt.

Der Verfassungsschutz stuft die Junge Alternative (JA), die Nachwuchsorganisation der AfD, als rechtsextremistisch ein. In Höchstädt sickerte nun die Nachricht durch, dass die Junge Alternative Nordschwaben für den Freitagsmarkt einen Infostand angemeldet hatte. Einige Bürger reagierten gegenüber unserer Redaktion mit Unverständnis, dass die Stadt den Auftritt nicht verhindert habe. In sozialen Medien warb die Junge Alternative mit den Schlagworten "Migration: Remigration! Integration!" für ihre "Infozone". An ihrem Stand beim alten Rathaus gegenüber dem Höchstädter Freitagsmarkt wurde schließlich auch mit Flyern erklärt, "warum Remigrationspolitik moralisch geboten, juristisch und technisch machbar" sei.

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth erklärt auf Anfrage, dass gegen den Stand juristisch nichts zu machen gewesen sei. Die Junge Alternative Nordschwaben habe den Informationsstand angemeldet. Die AfD-Nachwuchsorganisation sei, auch wenn sie als rechtsextremistisch eingestuft werde, "nicht verboten". Wenn die Stadt den Stand verbiete, müsste auch jede andere Partei vom Freitagsmarkt verbannt werden, teilt Maneth mit. Er habe im Vorfeld lange mit der Polizei telefoniert. Die Beamten hätten "eine erhöhte Präsenz" auf dem Freitagsmarkt angekündigt.

Stand der Jungen Alternative in Höchstädt: Das Dillinger Landratsamt ist nicht zuständig

Regierungsdirektor Peter Alefeld sagt, dass das Dillinger Landratsamt für die Infostände nicht zuständig sei, denn dies sei keine Versammlung. Das Verbot einer Demonstration sei mit sehr hohen Hürden verbunden. Eingeschritten werde beispielsweise, wenn die nationalsozialistische Gewaltherrschaft verherrlicht werde. Alefeld hätte ein Verbot des Standes ebenfalls für problematisch gehalten. "Die Junge Alternative ist als Partei nicht verboten", erklärt der Regierungsdirektor.

Im Bayernteil unserer Zeitung war am Freitag über die zunehmende Vernetzung der Jungen Alternative und der Identitären Bewegung zu lesen, zu der auch der Schwenninger Flutpolder-Gegner Hubert Mayer offensichtlich enge Kontakte pflegt. Nach dem "Geheimtreffen" in Potsdam, in dessen Folge die Remigrationspläne bekannt wurden, und der Zusammenkunft von Rechtsextremisten in Dasing fand eine Woche später am 19. November 2023 im Gasthaus Zur Rose in Gremheim die Gründungsversammlung der Jungen Alternative Nordschwaben statt. Überhaupt scheinen sich die Vertreter der rechtsextremistisch eingestuften Jugendorganisation im Schwenninger Gemeindeteil ziemlich wohlzufühlen. So soll in der Rose auch am 17. Januar ein Stammtisch der JA Nordschwaben stattgefunden haben. Besonders hervorzuheben sei nach dem "gemütlichen und inspirierenden Abend" die "Arbeit an unserem Geh-Heim-Plan, der durch die Beiträge der neuen Mitglieder noch weiter verbessert wurde", heißt es in den sozialen Medien in einem Kanal der JA Nordschwaben.

Hitzige Diskussionen beim alten Rathaus in Höchstädt

Schwenningens Bürgermeister Johannes Ebermayer gesteht, dass es ihm nicht gefalle, "wenn mein Ort im Zusammenhang mit Rechtsextremismus in der Berichterstattung auftaucht". Bei der Landtagswahl 2023 haben in Schwenningen etwa 24 Prozent die in Teilen rechtsextremistische AfD gewählt. Die Stimmung in Gremheim, wo es eine breite Ablehnung des geplanten Flutpolders gebe, sei inzwischen besser geworden, betont der Rathauschef. Die Gemeinde und der Landkreis hätten sich geschlossen gegen das geplante Hochwasserbecken bei Gremheim positioniert, sagt Ebermayer. Landwirte hätten ihm gegenüber signalisiert, dass sie sich ernst genommen fühlen. Am Stand beim alten Höchstädter Rathaus, an dem auch AfD-Bezirksrätin Gabrielle Mailbeck erschienen ist, gibt es am Freitagnachmittag hitzige Diskussionen. Dies liegt auch daran, dass Sozialdemokraten wie Rudi Waschke den Vertretern von AfD und JA ihre Meinung sagen.

Lesen Sie dazu auch