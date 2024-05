Kicklingen

vor 5 Min.

Tödlicher Unfall in Baggersee: Dillinger Kripo ermittelt weiter Ursache

Ein 72-Jähriger ist am Montagnachmittag bei Kicklingen mit dem Radlader in einen Baggersee gefahren. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Maschine wurde mit zwei Autokränen geborgen.

Bei Kicklingen versank am Montagnachmittag ein Radlader im See, der 72-jährige Fahrer ertrank. Waren gesundheitliche Probleme ursächlich?

Von Berthold Veh

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen dauern nach dem tödlichen Betriebsunfall auf einem Baggersee-Areal bei Kicklingen an. Ein 72-Jähriger war am Montagnachmittag vermutlich gegen 15.30 Uhr mit einem Radlader aus bisher ungeklärter Ursache in den See gefahren. Ein Großaufgebot von etwa 70 Wasserrettern und Feuerwehrleuten kämpfte um das Leben des Mannes. Der 72-Jährige, der aus dem östlichen Landkreis Dillingen stammt, konnte aber nur noch tot geborgen werden.

Der genaue Unfallhergang sei noch nicht ermittelt, teilt Sprecher Markus Trieb vom Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion mit. "Es gibt keinen Hinweis auf ein Verschulden von Dritten, wir gehen von einem Unfallgeschehen aus", sagt Trieb. Untersucht werde dabei auch, ob gesundheitliche Gründe die Ursache dafür gewesen sind, dass der Radlerfahrer mit seiner Baumaschine in den Baggersee fuhr.

