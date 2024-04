Dillingen kann seine Akademie für Lehrerfortbildung feiern

Plus Am Wochenende gibt es viele Kultur-Events im Landkreis – etwa die Feier der Dillinger Universitätsgeschichte. Warum über das Ende der Hochschule kaum jemand trauert.

Ein vielversprechendes Natur- und Kultur-Wochenende steht im Landkreis Dillingen vor der Tür. Meteorologen versprechen frühlingshafte Temperaturen. Und in der Region gibt es dazu viel Musik und Theater – auch mit hochrangigen Promis. Der bayerische Volksmusiker Hans Well, einst Mitglied der legendären Biermösl Blosn, kommt am Samstagabend in den Zehentstadel nach Pfaffenhofen auf. Er tritt dort erstmals mit seiner Tochter Sarah als Duo Wellbappn 2.0 auf – eine "Weltpremiere" im Zusamtal. Im Lauinger Stadeltheater lässt Lauren Francis am Samstagabend die Operndiva Maria Callas aufleben.

Kabarettist Volker Heißmann tritt in Dillingen auf

Gleich zwei hochkarätige Events liefert Binswangen. In der Mehrzweckhalle gibt es am Samstag ab 18 Uhr einen böhmischen Abend, der von Fernsehmoderator Georg Ried begleitet wird. In der Alten Synagoge serviert dann die Formation brasspur am Sonntag ab 17 Uhr das Beste aus 40 Jahren ihres Bestehens. Damit nicht genug: Zu selben Zeit ist Kabarettist Volker Heißmann, einer der beliebtesten Komödianten Bayerns, in der Dillinger Christkönigskirche zu Gast. Zusammen mit dem Pavel Sandorf Quartett will Heißmann einen heiteren, aber auch besinnlichen Abend bieten.

