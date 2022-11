Das war los in der Halloween-Nacht im Landkreis Dillingen

In Dillingen werden Polizeibeamte attackiert, bei einer Party in Gundelfingen rückt die Feuerwehr aus: So fällt die Bilanz aus.

In der Halloween-Nacht im Landkreis Dillingen war auch heuer wieder einiges los. Viele Kinder sind maskiert durch die Straßen gezogen und in vielen Bars und Kneipen fanden große Partys statt. Und es floss wieder jede Menge Alkohol, wie auch dem Polizeibericht zu entnehmen ist. So auch im folgenden Fall, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Höchstädt ereignete.

Torkelnd auf die B16 in Höchstädt gelaufen

In den frühen Morgenstunden an Allerheiligen, gegen 2.05 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger aus dem Raum Augsburg mit einer Sattelzugmaschine die B16 in Richtung Höchstädt. Kurze Zeit, nachdem er den Kreisverkehr in der Dillinger Straß in Fahrtrichtung Innenstadt verlassen hatte, betrat eine unbekannte Person in torkelnder Gangart die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß vermeiden zu können, wich der Fahrer des Lkw aus. Hierbei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und riss mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild aus der Verankerung. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Der Fußgänger, der den Unfall verursacht hatte, verließ die Unfallstelle unerkannt. Die Polizei sucht den Mann sowie Zeugen für den Vorfall (Telefon 09071/560).

Feuermelder löst Einsatz in Gundelfingen aus

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es in Gundelfingen gekommen. Ein 23-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Dillingen hat bei der Halloween-Party in der Brenzhalle gegen 23.45 Uhr mit einem in der Halle angebrachten Feuerlöscher hantiert, bei welchem vermutlich der Sicherungsstift fehlte. Deswegen löste der Löscher aus und es wurde eine größere Menge an Löschpulver freigesetzt. Durch das Auslösen des Pulverlöschers löste die Brandmeldeanlage der Veranstaltungshalle aus und es kam zu einer Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen. Den 23-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Dillinger will Polizistin in Hand beißen

Bei einem weiteren Einsatz in der Halloween-Nacht wurden Dillinger Polizeibeamten tätlich angegangen. Beamte wurden wegen eines lautstarken Streits in die Schützenstraße in Dillingen gerufen. Vor Ort konnten zwei männliche Personen im Alter von 27 und 33 Jahren festgestellt werden, die trotz der Anwesenheit der Einsatzkräfte aufeinander losgehen wollten. Da sich der 27-Jährige nicht beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte und bespuckte er die Polizeibeamten mehrfach und trat nach diesen, außerdem äußerte er verfassungsfeindliche Parolen und kündigte weitere Straftaten an. Im Laufe des Einsatzes versuchte er auch noch einer der eingesetzten Polizistinnen in die Hand zu beißen.

Der Mann wurde daher in den Polizeiarrest nach Augsburg verbracht und es werden Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (sb/AZ)