Die Polizei sucht nach Unfallfluchten im Kreis Dillingen nach Zeugen

In Buttenwiesen, Wittislingen und Obermedlingen kam es zu Unfällen oder Beschädigungen durch Fahrzeuge. Wer hat etwas beobachtet?

In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich im Landkreis verschiedene Unfallfluchten ereignet, bei denen die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Am Montag, 19. Februar, beging ein Unbekannter oder eine Unbekannte auf der Kreisstraße DLG 35 zwischen Wittislingen und Bachhagel eine Unfallflucht. Gegen 13 Uhr war ein 18-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes Vito auf der Kreisstraße Richtung Bachhagel unterwegs. Im Begegnungsverkehr kam ihm ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Lieferwagens entgegen und touchierte die linke Fahrerseite seines Wagens. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Wittislingen und beging Fahrerflucht. Am Mercedes wurde der linke Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt. Die Schadenssumme beziffert sich auf

rund 2000 Euro.

Bereits im Zeitraum zwischen dem 5. und dem 15. Februar ist in Obermedlingen in der Straße „Am Kreuzberg“ ein unbekannter Fahrzeugführer laut Polizeibericht gegen eine Grundstücksmauer gefahren und hat einen Schaden von rund 400 Euro verursacht.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Zaun in Buttenwiesen beschädigt

In Buttenwiesen geschah in der Nacht von Sonntag, 18. Februar, auf Montag, 19. Februar, ein ähnlicher Vorfall. Hier wurde ein Zaun beschädigt. Im Ortsteil Frauenstetten fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen die Grundstücksumzäunung eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Zusamtal“ und verursachte einen Schaden von ungefähr 1500 Euro. Der Unbekannte flüchtete vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)

Lesen Sie dazu auch