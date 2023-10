Donau-Realschule Lauingen kooperiert mit der BSH in Dillingen

Die neue Schulpartnerschaft soll talentierte Schülerinnen und Schüler begeistern und gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Was haben die Donau-Realschule Lauingen und die BSH Hausgeräte in Dillingen gemeinsam? Beide möchten junge Talente fördern und für das Lernen begeistern. Dies machen die beiden Partner in engerer Zusammenarbeit für die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Angeboten künftig gemeinsam. Die Kooperation wurde kürzlich in der Donau-Realschule offiziell mit einer IHK-Schulpartnerschaft beurkundet.

Schulleiter Peter Hüttl begrüßte die Schülersprecherinnen, beteiligten Lehrkräfte und Vertreter der BSH und IHK. „Ich finde es super, dass ein Weltkonzern wie die BSH mit uns eng zusammenarbeiten möchte. So können wir die Angebote für unsere Schüler künftig weiter ausbauen.“ Tina Strizrep von der IHK erwähnte, wie wichtig Schulpartnerschaften in der heutigen Zeit sind und versprach Unterstützung vonseiten der IHK, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

„Junge Menschen kommen zu Hause immer seltener mit technischem Handwerk in Berührung. Es wird kaum noch etwas selbst repariert, wenige haben eine Werkstatt zu Hause, die genutzt wird“, sagte Ausbildungsleiterin Cornelia Schwarz von der BSH. „Es ist toll, dass die Donau-Realschule die Möglichkeit, Technik zu erleben, mit uns ausbauen möchte.“ Auch in anderen Bereichen, wie Präsentationstechniken oder Bewerbertraining findet man Experten bei der BSH, von denen die Schülerinnen und Schüler profitieren können. „Für unsere Schüler ist es viel spannender, wenn externe Partner Workshops anbieten. Ganz nach dem Sprichwort: Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“, sagte Christine Flemisch, zuständige Lehrkraft für Berufsorientierung.

Auch Karl Pöhlmann, Leiter der Fertigungstechnik am BSH-Standort Dillingen betonte die Wichtigkeit der Schulpartnerschaft. „Der Fachkräftemangel ist bereits sichtbar. Es ist wichtig, den jungen Menschen frühzeitig verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen und das Interesse zu wecken.“ Er bot den Lehrkräften ebenfalls an, die Fertigung in Dillingen zu besichtigen. (AZ)