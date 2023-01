Landkreis Dillingen

06:30 Uhr

Faschingsauftakt im Kreis Dillingen: Das geht auf den Bällen am Wochenende

Plus Die Narrensaison geht weiter. Die Gundelfinger Glinken zelebrieren beim Hofball ein besonderes Jubiläum. Auch in Lauingen, Finningen, Donaualtheim, Bachhagel und Steinheim ist einiges los.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

„Glinken auf! Hoi, hoi hoi!“ schallt es am Samstagabend nach zwei Jahren Pause wieder durch die Brenzhalle in Gundelfingen. „Freilich freuen wir uns schon auf den Fasching“, sagt Georg Bayer, der seit ein paar Monaten neuer Vorsitzender des Faschingsvereins Glinken ist. Dazu wird in Gundelfingen dieses Jahr auch das 77. Jubiläum, also 7 mal 11, gefeiert. Die Vorbereitungen für den Hofball laufen auf Hochtouren. In der Halle wird aufgebaut, auf der Bühne proben die Gruppen fleißig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen