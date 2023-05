Landkreis Dillingen

Lohnt sich Carsharing im Landkreis Dillingen? Das sagen die Verantwortlichen

Plus Wertingen hat das Angebot der Leihwagen verlängert, in Bissingen soll ein Auto eingesetzt werden. Der Nachbarkreis Heidenheim wiederum schafft das System wieder ab.

Von Susanne Klöpfer

In ländlichen Gegenden sind viele Menschen auf das eigene Auto angewiesen. Auch im Landkreis Dillingen. Es gibt Alternativen, aber die haben ihre Hürden - angefangen von umständlichen Fahrzeiten im ÖPNV oder fehlende Radwege. Carsharing könnte eine weitere Option sein. In großen Städten ist das Modell verbreitet. Aber lohnt sich das im Landkreis Dillingen?

In Wertingen wird das Carsharing als Erfolg angesehen. Zur Verfügung stehen seit dreieinhalb Jahren in Kooperation mit der SWA ein kleiner Opel Corsa, ein Opel Vivaro mit neun Sitzen und ein VW E-Up. Beliebt ist der Kleinbus, der auch für Urlaubsreisen und Vereinsausflüge gebucht wird, wie Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger im Stadtrat im Mai berichtete. Bei der Auslastung gebe es "typische Urlaubsspitzen", gerade beim Vivaro, der eine durchschnittliche Auslastung von 24,1 Prozent vorweisen kann. Die Auslastung des Opel Corsa sei mit 11,3 Prozent allerdings "noch weiter ausbaufähig". Mittlerweile steht dieser in der Nähe des Krankenhauses, der Vivaro und der E-Up sind weiterhin direkt am ehemaligen Amtsgericht stationiert.

