Mehrere Unfälle im Kreis Dillingen und jedes Mal flüchten die Verursacher

Die Polizei Dillingen sucht dringend Zeugen für mehrere Vorfälle im Landkreis Dillingen. Wer hat etwas beobachtet?

Zwischen Freitag, 14. Uhr, und Montag, 10.20 Uhr, wurde in der Geiselinastraße auf Höhe der 20er Hausnummern in Lauingen die Fassade eines Gebäudes angefahren und beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Oberen Quellweg in Dillingen.

Hierbei wurde ein roter Mercedes von einem blauen Kleintransporter angefahren, der vermutlich dort Waren eines Online-Händlers ausgeliefert hatte, so die Polizei. Am Mercedes stand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.

72-Jähriger verursacht Unfall in Gundelfingen

Am Montag gegen 10.30 Uhr wollte ein 72-jähriger Autofahrer von der Gartnerstraße in die Lauinger Straße in Gundelfingen einfahren, um zu wenden. Dabei musste er einem vorbeifahrenden Lkw die Vorfahrt gewähren und setzte rückwärts. Beim Rückwärtsfahren übersah er dann einen hinter ihm haltenden Mazda und prallte auf die Front des Pkws. Es kam zu einem Sachschaden von 4500 Euro. (pol)

