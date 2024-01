Pakete aus dem Kreis Dillingen sind in Bosnien angekommen

Der 30. Jubiläumsweihnachtstrucker der Johanniter war wieder erfolgreich unterwegs und hat Pakete unter anderem in Bosnien abgeliefert.

Die Aschbergschule in Weisingen, die Regens-Wagner-Kindertagesstätte Arche in Dillingen, die Berufsschule Lauingen, die Faschingsfreunde Steinheim, die Adolph-Kolping-Kindertagesstätte aus Höchstädt, der Kreisverband der Frauenunion, die Debeka Versicherung sowie zahlreiche Freunde und Bekannte sammelten im Dezember fleißig. Und so konnte der Weihnachtstrucker auch dieses Mal voll gepackt werden - passend zum 30. Jubiläum. Daniel Kaim, der die Sammelaktion hier im Kreis für die Johanniter organisiert, bedankt sich bei allen für ihre Spendenbereitschaft. Es wurden gut 300 Pakete zusammengetragen.

Schon jetzt für den nächsten Trucker melden

Neben den Zielländern Albanien, Bosnien, Rumänien und der Ukraine wird auch für die Deutschen Tafeln gesammelt. Im ganzen Bundesgebiet wurden 2023 mehr als 50.000 Pakete selbst gepackt und knapp 10.000 online. Nach den Feiertagen ging es dieses Jahr Richtung Banja Luka und Sanski Most. Kaim, welcher den Konvoi Bosnien begleitete, war nach einer gesunden Rückkehr vor Silvester und einer fast reibungslosen Fahrt sichtlich erleichtert. "Es ist schön zu sehen, wenn Hilfe direkt ankommt und ein dankbares Lächeln in Gesichter zaubert", so Kaim in der Pressemitteilung.

Für das Jahr 2024 signalisierten viele Teilnehmer wieder ihre Bereitschaft mitzumachen. Bei Interesse oder Fragen kann man sich gerne schon im Laufe des Jahres bei den Johannitern in Donauwörth, stefan.urban@johanniter.de, oder direkt bei Daniel Kaim melden, daniel.kaim@gmx.de. (AZ)