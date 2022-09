Trickbetrüger scheitern mit ihren Anrufen im Landkreis Dillingen

Eine Bachhagelerin und eine Lauingerin haben auf ihren Handys dubiose Anrufe erhalten. Vermutlich dürfte es sich erneut um angebliche Europol-Mitarbeiter handeln.

Zwei Anwohnerinnen aus Bachhagel und aus Lauingen haben am Mittwoch gegen 14.20 und 14.50 Uhr Anrufe auf ihren Mobiltelefonen erhalten. Dabei meldete sich eine Bandansage, die ihnen mitteilte, dass ihre Telefonnummer in verdächtigte Aktivitäten verwickelt wäre und die Angerufenen nun eine Nummer zum Weiterverbinden drücken sollten.

Der Versuch, persönliche Daten abzugreifen und Überweisungen zu erzwingen

In beiden Fällen dürfte es sich nach Angaben der Polizei um die Betrugsmasche von falschen Europol-Mitarbeitern handeln, die mit dieser Art der Einschüchterungsversuche versuchen, persönliche Daten abzugreifen und Überweisungen zu erzwingen. In beiden Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die Betrugsmasche herein und beendeten das Gespräch. Tipps zum Schutz vor Betrug gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de. (AZ)