Wie der Landkreis Dillingen von der EU profitiert

Geld der Europäischen Union fließt nicht nur an Landwirte, sondern auch an viele kleine und große Projekte in der Region. Zu Besuch auf einer Baustelle, die es ohne die EU so nicht gäbe.

Mitten in Lutzingen entsteht ein Projekt, das es ohne die EU und ihre Fördermittel so wohl nicht geben würde. Tobias und Sonja Schön haben einen alten Hof gekauft, Gebäude abgerissen, ein neues an den alten Stadel drangesetzt. Noch lässt sich nur erahnen, wie es hier einmal aussehen wird. Denn Familie Schön hat Großes vor: Sie schafft einen Hofladen mit regionalen Produkten, Räume für eine Gesundheitsberatung, einen Aufenthaltsraum für Vereine und Kurse, drei Wohnungen, Seminarräume für Unternehmen, aber auch Yoga-Kurse und Tiny-Häuser für Radtouristen.

Sonja Schön steht im alten Stall, dem man seine Vergangenheit kaum noch ansieht, und erklärt: "Unser Ziel ist es, dass wir alles an einem Ort zusammenbringen." Dafür scheuen Schöns keinen Aufwand: Der alte Stall wurde komplett ausgehöhlt, nur die Außenwände und der Dachstuhl sind noch original. Alle Wände im Inneren wurden neu eingezogen – gebaut mit Holz aus der Region. Auf der Fläche vor dem Gebäude soll ein Garten entstehen und Parkplätze nicht nur für Autos, sondern auch für Fahrräder. Mehr als eine Million Euro kostet das Projekt. 200.000 Euro bekommt die Familie aus dem Leader-Programm der Europäischen Union. Geld, das Schöns hilft, etwas zu schaffen, das am Ende nicht nur ihnen nutzen soll.

Der Naturhof Schön in Lutzingen ist nur ein Beispiel von vielen, für die Geld aus der EU in den Landkreis Dillingen fließt. Gefördert wird er über das Leader-Programm, das die lokale Entwicklung in ländlichen Gebieten voranbringen soll. Ein Teil des Geldes stammt von der EU, ein anderer vom Freistaat Bayern. Seit Einführung 2007 flossen über dieses Programm 4,5 Millionen Euro in die Landkreise Günzburg und Dillingen. Im Förderzeitraum 2014 bis 2022 wurden im Dillinger Land 21 Projekte unterstützt, 1,17 Millionen Euro gingen in den Landkreis, davon waren 656.000 Euro EU-Gelder, wie das Landratsamt und Donautal Aktiv erklären. Für die aktuelle Förderperiode bis 2027 werden laut dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) weitere zwei Millionen Euro für beide Landkreise vorgehalten.

Ohne das Leader-Programm würden in Lutzingen keine Wohnungen entstehen

Meistens lassen sich Kommunen und Vereine über Leader fördern, Privatleute wie Familie Schön vergleichsweise selten. Das Paar hat sich zu Beginn des Projekts mit Donautal Aktiv in Verbindung gesetzt, auf der Suche nach Fördermitteln und regionalen Produkten für den Hofladen. Was sie damals noch nicht wussten: Donautal Aktiv übernimmt in der Region das Leader-Management. Dort habe man sie gleich auf das Programm aufmerksam gemacht – ein Glücksfall, wie sie sagen. Denn ihr Konzept passte genau in die strengen Vorgaben, andere Fördertöpfe wiederum konnten sie nicht abgreifen. Es folgte viel Bürokratie: Das Projekt musste vorgestellt, Formulare über den Mehrwert für die Region und CO₂-Einsparung ausgefüllt, alles dem zuständigen Ausschuss präsentiert werden. Erst dann waren Schöns überhaupt antragsberechtigt. "Dann ging alles von vorn los", erzählt Tobias Schön. Und seine Frau ergänzt: "Jedem, der das machen will, muss klar sein, dass man verschiedene Verpflichtungen eingeht." Einfach so gibt es das Geld eben nicht. Doch Schöns wollen sich nicht beschweren. Ohne die Leader-Förderung gäbe es das neu gebaute Holzhaus neben dem alten Stadel nämlich nicht – und damit keine Wohnungen und keinen Aufenthaltsraum für Vereine, Kurse und mehr.

Blick auf einen Teil des Naturhofs. Der rechte Gebäudeteil mit Wohnungen und einem Aufenthaltsraum und Küche ist durch Leader-Gelder ermöglicht worden. Foto: Jonathan Mayer

Leader ist bei Weitem nicht das einzige Programm der EU, das Geld in den Landkreis Dillingen bringt. Es ist Teil des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), einer von fünf großen Töpfen des Struktur- und Investitionsfonds. Aus ELER-Mitteln werden neben Leader unter anderem auch Dorferneuerungen und Platzgestaltungen kofinanziert. Seit 2014 wurden so laut Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) das Dorfgemeinschaftshaus in Pfaffenhofen sowie Platzgestaltungen in Unterthürheim und Haunsheim gefördert. Eine Herausforderung: Auch diese Mittel sind an bestimmte Kriterien geknüpft und mit viel Bürokratie verbunden.

Es lässt sich nicht genau sagen, wie viel EU-Geld in den Landkreis Dillingen fließt. Zu komplex sind die Fördermittel verteilt, zu viele Behörden beteiligt. Aber: Einen sehr großen Teil der EU-Mittel machen wohl die Agrarförderungen aus. Allein zwischen Oktober 2022 und Oktober 2023 flossen laut dem Staatsministerium für Landwirtschaft 14,8 Millionen Euro direkt an Landwirte im Landkreis Dillingen. Dieses Geld soll das Überleben der Landwirte einerseits sichern, andererseits ist es an Umweltauflagen gebunden.

Familie Schön plant in Lutzingen noch einen Tag der offenen Tür

Neben ELER gibt es noch weitere Fonds, die wichtigsten sind der Europäische Sozialfonds (ESF) und der Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Der ESF fördert in der Region zahlreiche Ausbildungsstellen und ermöglicht Förderklassen an Schulen sowie berufsspezifische Deutschkurse. Aus EFRE-Mitteln wiederum wurde unter anderem das Projekt Klimamoor Dattenhauser Ried unterstützt, laut Landratsamt mit insgesamt 1,16 Millionen Euro.

Zurück nach Lutzingen. Tobias und Sonja Schön stehen inzwischen auf der Kiesfläche vor dem künftigen Naturhof. In den kommenden Monaten haben sie noch viel Arbeit vor sich: Es fehlen noch Treppen, der Estrich, Putz, die komplette Inneneinrichtung. Doch sie haben ein klares Ziel vor Augen: Bis Oktober soll das ganze Projekt weiter Gestalt annehmen. Dann ist ein Tag der offenen Tür geplant. Im Laufe des kommenden Jahres wird dann alles fertig sein. Über das Leader-Programm sagt er: "Für uns war das die optimale Förderung." An das Geld zu kommen, sei zwar viel Arbeit. Doch Donautal Aktiv und das AELF hätten kräftig unterstützt. Der Aufwand habe sich gelohnt.