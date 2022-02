Landkreis Dillingen

vor 59 Min.

Wie Eltern im Landkreis Dillingen mit der Corona-Pandemie umgehen

Mehrere Tests in der Woche gehören mittlerweile zum Alltag für Eltern und ihre Kinder in der Schule oder im Kindergarten. Während der Pandemie müssen sich Väter und Mütter immer wieder auf neue Regeln einstellen. (Symbolbild)

Plus Die Corona-Pandemie verlangt Vätern und Müttern viel ab. Aktuell steigen die Infektionszahlen bei Kindern extrem. So geht es den Eltern im Landkreis Dillingen in der Krise.

Gute Nerven brauchen Eltern immer. Aber seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat das noch mal eine ganz andere Bedeutung. Mal dürfen die Kinder in die Schule, mal nicht. Dann ist ein Impfstoff freigegeben, dann nicht. Nicht zu vergessen: Abstand, Maskenpflicht und regelmäßige Testungen – sowohl in der Schule als auch im Kindergarten. Auch die G-Regeln sind mittlerweile etwas für echte Corona-Profis. Da kann man schon mal den Durchblick verlieren. Und die Nerven. Oder?

