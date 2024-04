Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Wochenmärkte im Kreis Dillingen: regional, nachhaltig und beliebt

Plus Wochenmärkte in den Innenstädten sind seit vielen Jahren feste Treffpunkte – für Händler und Kunden. Werden die Angebote auch angenommen? Besuch in Wertingen und Lauingen.

Von Anna Lena Mayr

Einmal in der Woche ist es soweit - so viel verrät der Name schon. Dann füllen sich die Marktplätze mit Ständen und das bunte Treiben beginnt. Pünktlich. Seit unzähligen Jahren. Die Rede ist von Wochenmärkten, die es auch bei uns im Landkreis Dillingen gibt. Die Menschen, die dort ihre Waren anbieten und die Kunden, die dort einkaufen, sind eine Gemeinschaft für sich. Man kennt sich, auch seit vielen Jahren. Aber sind solche regionalen Einkaufsmöglichkeiten zu bestimmten Zeiten überhaupt noch zeitgemäß?

Bei uns im Kreis Dillingen gibt es aktuell folgende Märkte: In Dillingen immer dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 13 Uhr in der Königstraße; In Höchstädt fahren die Fieranten jeden Freitag am Marktplatz um 15 bis 18 Uhr vor; Den Erzeugermarkt in Gundelfingen kann man am Mittwochvormittag am Rathausplatz von 8.30 bis 12.30 besuchen sowie am Freitagnachmittag von 14 bis 18.30 am Sonne- und Rathausplatz. Der Lauinger Wochenmarkt ist samstags von 7 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz und in Wertingen kann man freitags von 8 bis 13 Uhr beim Wochenmarkt auf dem Parkplatz P2 einkaufen. Werden sie angenommen?

