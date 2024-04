Landkreis Dillingen

Zwei Unfälle im Kreis Dillingen beschäftigen die Polizei

In Höchstädt und in Gundelfingen kracht es. In beiden Fällen kommt es zu Sachschäden und die Feuerwehr rückt aus.

Zwei Verkehrsunfälle mit Sachschäden, die sich beide am Donnerstag im Landkreis Dillingen ereignet haben, beschäftigt nun die Polizei. Gegen 7.35 Uhr befuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin die Ensbachstraße in Richtung Kreisverkehr zur Lutzinger Straße in Höchstädt. Beim Einfahren in den Kreisel nahm sie einem 57-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Gundelfinger Feuerwehr rückt aus Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in Gundelfingen. Gegen 21.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Günzburger Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Industriestraße wollte er nach links abbiegen. Er nahm einer entgegenkommenden 20-jährigen BMW-Fahrerin den Vorrang. Es kam zur Kollision beider BMW. An diesen entstand Gesamtschaden von ungefähr 7.500 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Günzburger Straße halbseitig gesperrt werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen mit 17 Einsatzkräften. (AZ)

