Lauingen

07:48 Uhr

Das größte Osternest der Welt in Lauingen ist wieder gefüllt

Plus 75.000 bemalte Eier und fünf Rieseneier locken erneut Besucher auf den Marktplatz von Lauingen. Das Nest ist nicht nur eine touristische Attraktion.

Artikel anhören Shape

Es gibt kleine Osternester - und große Osternester. Und dann gibt es da noch das weltgrößte Osternest. Und das steht wo? Nein, nicht etwa irgendwo in einer Weltmetropole, sondern direkt in unserer Heimat, im Herzen Lauingens. Was in den Familien schon eine sehr lange Tradition hat, ist am Marktplatz in der Albertus-Magnus-Stadt inzwischen ebenfalls zur Tradition geworden. Bereits seit 2007 wird das Zentrum der Stadt dabei zu einem Schauplatz für das Osternest der Superlative.

Das Weltrekord-Osternest auf dem Marktplatz in Lauingen. Foto: EG

Lauinger Osternest: Jedes der Rieseneier ist ein Unikat

Organisiert wird das Ganze vom Verein "Kulturmarkt Lauingen", der eigenen Angaben zufolge immer noch den Weltrekord für das "größte Osternest der Welt" hält. Und dabei ist nicht nur die Größe beeindruckend. Mit einer Fläche von etwa 315 Quadratmetern hat es einen Durchmesser von 20 Metern. Aufgebaut wird es aus Reisigbündeln, die ringförmig aufgeschichtet werden. Gefüllt ist es mit 75.000 bemalten Eiern normaler Größe und fünf Rieseneiern aus Gips und Styropor, von denen jedes 2,25 Meter hoch ist und etwa 300 Kilogramm wiegt. Jedes davon ist ein Unikat, das von dem in Lauf an der Pegnitz geborenen Künstler Nils-Udo 2005 ursprünglich für die Bundesgartenschau in München entworfen wurde und später vom Kulturmarkt gekauft und von Künstlern von Gundelfingen, Dillingen, Höchstädt, Wertingen und Lauingen gestaltet worden sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen