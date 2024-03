Lauingen/Höchstädt

Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten in Lauingen und Höchstädt

In Lauingen halten die Beamten einen Mann an, der wohl Drogen konsumiert hat. In Höchstädt stoppen sie eine Frau, die mit zwei Promille in der Stadt unterwegs war.

Eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen hat einen 40-jährigen Autofahrer in der Nacht auf Samstag um kurz nach 1 Uhr in Lauingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wies der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen auf, weswegen ein Urintest durchführt wurde. Nachdem dieser positiv ausgefallen war, wurde die Weiterfahrt vor Ort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet, heißt es im Polizeibericht. "Dem ins Haus stehenden Fahrverbot wird der Fahrer allerdings gelassen entgegenblicken, da außerdem bei der Kontrolle festgestellt wurde, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist", schreibt die Polizei. Zeugen melden verdächtiges Auto in Höchstädt Zeugen haben am Freitag gegen 22 Uhr ein Auto in Höchstädt gemeldet, das in Schlangenlinien fahre und mehrfach durch seine unsichere Fahrweise sowie das Überfahren einer roten Ampel aufgefallen sei. "Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw konnte festgestellt werden, dass die 49-jährige Fahrerin mit zwei Promille erheblich alkoholisiert war", so die Polizei in ihrem Bericht. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins vor Ort seien die Konsequenz gewesen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Dillingen Autofahrer verliert bei Zusamaltheim das Bewusstsein

