In Lauingen findet eine Demo für Demokratie und Vielfalt statt

Etwa 1300 Menschen nahmen an der Demo gegen rechts in Dillingen teil. Das war Ende Januar. Nun folgt eine ähnliche Veranstaltung in Lauingen.

Plus Ein neu gegründetes Bündnis ruft zur Demo für eine lebendige Demokratie auf. Für die Organisatorin ist es mit 67 Jahren die erste Demonstration. Was geplant ist.

Von Jonathan Mayer

Berlin, München, Nürnberg, Augsburg, Dillingen. Seit vielen Wochen gehen die Menschen in den Städten Deutschlands auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und für Demokratie einzustehen. Jetzt steht auch eine Demo in Lauingen an. Sie hört auf den Titel "5 vor 12 – Demonstration für Demokratie und Vielfalt". Ein Bündnis aus der Bürgerschaft ruft zur Teilnahme auf.

Im Quartiersbüro der Sozialen Stadt laufen die Fäden des Bündnisses zusammen. Die Leiterin, Ulla Seeßle, begründet die Demo so: "Es ist allen wichtig, zu zeigen: Wir stehen für Vielfalt." Lauingen habe in den Jahren seit 2015 viele Flüchtlinge und andere Migranten aufgenommen. "Es laufen viele Dinge gut. Das gehört auch gesagt." Auch wenn "eine bestimmte Partei mit einem Büro in der Innenstadt" das oft anders darstelle. Den Namen der AfD nennt sie nicht. Viele der Ankömmlinge von damals seien heute fest integriert, in Arbeit und eigenen Wohnungen, in Sportvereinen und bei Festen. Für sie sei das selbstverständlich, nur werde das oft übersehen.

