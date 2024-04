Lauingen

Notarzt-Wagen wird in Lauingen in Unfall verwickelt

Eine Notärztin ist am Montagmorgen auf dem Weg zu einem Einsatz und wird selbst in einen Unfall verwickelt. Auch ein Rettungshubschrauber aus Augsburg rückt an.

Eine Notärztin ist am Montagmorgen gegen 7.28 Uhr zwischen Lauingen und Gundelfingen in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war die Ärztin gerade auf dem Weg zu einem Einsatz in Lauingen, als sie von der B16-Abfahrt am Recyclinghof Gundelfingen/Lauingen abbog. Aus Richtung Lauingen kam ein weiteres Auto, das laut Polizei noch ausweichen wollte. Doch zu spät, es kam zum Zusammenstoß. Auch der Notarzt-Wagen wurde bei dem Unfall zwischen Lauingen und Gundelfingen beschädigt. Foto: Feuerwehr Lauingen Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Aus Augsburg rückte der Rettungshubschrauber Christoph 40 an, weil kein weiterer Notarzt verfügbar war. Die Gundelfinger Straße war nach Angaben der Polizei und Feuerwehr rund zwei Stunden teilweise gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Lauingen mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und bei Bergungsmaßnahmen zu unterstützen. (mayjo)

