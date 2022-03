Lauingen

Soll die Lauinger Johanneskirche entweiht werden?

In der nicht mehr für Gottesdienste genutzten Kirche könnte ein Raum für Versammlungen und Lesungen entstehen, regt Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling an. So einfach ist die Sache nicht.

Von Berthold Veh

Bei Lauinger Haushaltsdebatten ist der Etat der St.-Johannes-Stiftung nicht die Rede wert. Ganze 7380 Euro macht das Gesamtvolumen des Haushalts aus, über den der Stadtrat zu beschließen hat. Angesichts der prall gefüllten Tagesordnung ist das meist eine lästige Formalie, die in Windeseile abgehandelt wird. Doch dieses Mal kam es anders, denn Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling meldete sich in dieser Sache überraschenderweise zu Wort. "Wir sollten die Johanneskirche entweihen und anders nutzen", forderte der SPD-Stadtrat. Das Gotteshaus, das um das Jahr 1670 errichtet wurde, werde von der Kirche nicht mehr genutzt. Und in Lauingen fehle ein Raum für Versammlungen oder Lesungen, sagte Bulling. "Wir sollten dieses Gebäude mit Leben erfüllen", regte der Dritte Bürgermeister an. Und er nannte Beispiele aus Baden-Württemberg, wo Klettergerüste in entweihten, ehemaligen Kirchenräumen stehen. Auch das ehemalige Johanneskloster könnte nach den Vorstellungen Bullings für solche Zwecke genutzt werden. Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) erinnerte daran, dass sie im Mai einen Termin mit Bischof Bertram Meier vereinbart habe. Bei dem Treffen wird es um den Bauunterhalt für das Martinsmünster, für den die Stadt Lauingen nicht mehr aufkommen will (wir berichteten). Bei diesem Treffen könne sie auch eine Entweihung der Johanneskirche zur Sprache bringen. FDP-Stadträtin Martina Lenzer sagte, man müsse dies im Zusammenhang mit dem angrenzenden alten Lauinger Friedhof sehen und ein Gesamtkonzept erstellen. Der Lauinger Stadtrat hat bereits im Jahr 1986 beschlossen, dass der Friedhof an der Johannesstraße aufgegeben wird. Die Gräber können nur noch bis zum 31. Dezember 2029 genutzt werden, bestätigt der städtische Geschäftsleiter Martin Winkler auf Anfrage. "2030 wird der Friedhof dann außer Betrieb sein." Die Überlegungen der Stadt laufen laut Winkler darauf hinaus, dass der Friedhof später als Park genutzt werden soll. Das ehemalige Johanneskloster ist in Privatbesitz, er gehöre nicht der St.-Johannes-Stiftung, erklärt der Geschäftsleiter. Zu Jahresbeginn 2017 hat das leer stehende Gebäude gebrannt. Zuvor war es einmal als Asylunterkunft genutzt worden. Der Eigentümer habe einen Bauantrag für das einstige Kloster eingereicht. Grundsätzlich habe dieses ganze Areal - ehemaliges Kloster, Johanneskirche, Johannesfriedhof - aufgrund seiner zentrumsnahen Lage für die Stadt eine große Bedeutung.

