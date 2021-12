Das THW Dillingen: zwischen Vermisstensuche und Starkregen

Das THW Dillingen zieht eine beeindruckende Bilanz für das vergangene Jahr. Die Ehrenamtlichen waren nicht nur im Kreis Dillingen im Einsatz.

Beim THW-Ortsverband Dillingen fand der große Jahresabschluss statt. Ortsbeauftragter Hubert Preiß und Fördervereinsvorsitzender Bernd Nicklaser ließen das abgelaufene Jahr 2021 Revue passieren. So hätte dieser Artikel in einem normalen Jahr begonnen. Doch aufgrund der Pandemie wurde auf eine Weihnachtsfeier verzichtet.

Trotz einiger pandemiebedingter Einschränkungen konnte das THW Dillingen den Dienstbetrieb 2021 deutlich gegenüber dem Vorjahr steigern. Über ein Drittel der Dienststunden haben die Helferinnen und Helfer in mehreren Einsätzen, allen voran im Ahrtal und in anderen vom Starkregen betroffenen Gebieten, verbracht. Auch auf regionaler Ebene war das THW in verschiedensten Einsätzen eingebunden, beispielsweise beim Starkregenereignis in Wertingen oder bei einer Vermisstensuche in Lauingen.

Vier neue Helfer haben die Grundausbildung absolviert

Des Weiteren bringt auch eine Pandemie neue Einsätze mit sich, so hat das THW Dillingen mehrere Transporte für Impfzubehör und medizinische Artikel durchgeführt. Da das Thema Ausbildung im THW einen hohen Stellenwert hat, wurden wieder Lehrgänge an den THW-Bundesschulen besucht. Darüber hinaus konnten vier neue Helfer die Grundausbildung absolvieren.

Außerdem gab es einige neue Fahrzeuge. Im September gab es einen multifunktionalen Anhänger inklusive Werkstatt-Container für den Fachzug Logistik. Auf diesem Anhänger können ISO-Container, Fahrzeuge oder aber auch Abrollmulden transportiert werden.

Ein großes Dankeschön sendet das Dillinger THW aus

Jeweils einen Mannschaftstransportwagen konnte der Ortsverband im Oktober und November übernehmen. Bereits im Januar durfte der Ortsverband einen neuen Ford Ranger abholen, der mit Unterstützung eines Sponsors durch den Helferverein angeschafft wurde. Allerdings zögerte sich der Ausbau zum vollwertigen Einsatzfahrzeug aufgrund der weltweiten Lieferengpässe hinaus, sodass das Fahrzeug erst Mitte Dezember vollumfänglich in Dienst gestellt werden konnte.

Das THW Dillingen dankt allen Unterstützenden sowie den Kolleginnen und Kollegen der anderen Blaulichtorganisationen und des Katastrophenschutzes für die sehr angenehme Zusammenarbeit. Die Projekte und Planungen für 2022 sind bereits gestartet. (pm)