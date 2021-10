Herbstmeister Mödingen/Finningen pausiert

Plus Untere Fußball-Ligen Warum die bislang unbesiegte Spielgemeinschaft aus Mödingen, Bergheim und Finningen dringend raus will aus der ungeliebten B-Klasse.

Die Vorrunde der Fußball-B-Klasse West IV endet zwar erst dieses Wochenende. Doch die beiden führenden Teams haben ihre zwölf Partien für sie bereits absolviert und haben deshalb diesmal frei: An der Tabellenspitze thront ungeschlagen die Spielgemeinschaft aus TSV Mödingen-Bergheim und SSV Finningen – als „Herbstmeister“ (34 Punkte) vor dem ebenfalls unbesiegten FC Osterbuch (32). Elf Erfolge sind für die SG aufgelistet, darunter ein Sieg am „grünen Tisch“. Und ein 1:1-Unentschieden.