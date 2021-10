Mit einem Laserpointer den Wertinger Keeper geblendet

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Hausherr TSV Wertingen und der FC Mertingen liefern sich einen offenen Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für die Gäste.

Der TSV Wertingen lieferte gestern Abend nach eigener Führung in der ersten Halbzeit eine schwache Vorstellung ab. Innerhalb von acht Minuten schossen die Gäste vor dem Halbzeitpfiff drei Tore und stellten das Flutlichtspiel komplett auf den Kopf.