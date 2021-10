Trübsal blasen geht für Gundelfingen gar nicht

Plus Fußball-Nachlese: Gundelfingens Coach Weng sieht trotz 0:1 eine Leistung, „die Mut macht“. Auch für den Bezirksligisten TSV Wertingen läuft es nicht rund. Dafür können die LK-Kreisligisten diesmal weitgehend überzeugen.

Gründe, den Kopf in den Sand zu stecken, gäbe es genügend. Zehn sieglose Spiele, Abstiegskampf, Verletzungsseuche – zwei Partien vor Ende der Hinrunde sieht es nicht gut für die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen aus. Doch Trainer Martin Weng hält wenig vom Trübsalblasen, im Gegenteil. „Die Leistung macht Mut“, meinte der 36-Jährige nach dem 0:1 beim SSV Jahn Regensburg II und lobte auch die jungen Raphael Mahler und Dennis Lechner, die in die Startelf gerückt waren und nach anfänglichen Problemen ordentliche Leistungen ablieferten.