Gesperrter Coach sieht nur eine Torchance

Musste in Bubesheim nicht nur wichtige Spieler ersetzten, sondern selbst auch noch auf der Tribüne Platz nehmen: Der gesperrte TSV-Coach Christoph Kehrle sah eine 0:4-Niederlage.

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen wird in Bubesheim klar dominiert.

Von Michael Thiel

Eine klare Angelegenheit war das Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga Nord des TSV Wertingen in Bubesheim. Die Gastgeber hatten das Geschehen weitestgehend im Griff und gewannen verdient mit 4:0. Mit Müller und Schwarzfischer konnte Trainer Kehrle, der wegen seiner Roten Karte aus dem Meitingen Spiel auf der Tribüne Platz nehmen musste, auf zwei wichtige Offensivkräfte nicht zurückgreifen.

Der Wertinger Coach musste improvisieren und stellte Mittelfeldmann Tobias Fech in den Sturm. Zudem rückte Alexander Wiedemann, der vor kurzem noch im Urlaub war, direkt in die Startformation.

Bereits in den ersten zehn Minuten machte der SC Bubesheim klar, wer der Favorit in diesem Spiel war. Nach zwei Großchancen zu Beginn besorgte Sven Seibold nach einer Ecke das 1:0 (9.). Danach gestalteten die Platzherren das Spiel und hatten mehr Ballbesitz, ohne zu weiteren zwingenden Chancen zu kommen. Die einzige Wertinger Gelegenheit der gesamten Begegnung bot sich Christoph Prestel kurz vor der Pause. Seinen Schuss von der Strafraumkante konnte Bubesheims Keeper Zeiser zur Ecke parieren.

In der zweiten Halbzeit kam es dann noch dicker für die Gäste. In der 55. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Handspiel auf den Punkt. Merkle trat an und verwandelte – 2:0.

Wertingen richtete sich danach offensiver aus und bemühte sich um den Anschlusstreffer, doch der SCB stand hinten gut und ließ nichts zu. Nach einem Fehlpass im Wertinger Spielaufbau markierte der starke Hakan Polat zehn Minuten vor Schluss die 3:0-Vorentscheidung. In der 86. Minute setzte der eingewechselte Baris Aciköz per abgefälschten Schuss aus 18 Metern den 4:0-Schlusspunkt dieser recht einseitigen Partie.

