vor 21 Min.

Lauinger Reservisten geht die Luft aus Lokalsport

Fußball-Relegation: Nach 0:6 gegen Reflexa Rettenbach in die A-Klasse abgestiegen.

Das war es für den FC Lauingen II in der Relegation – und vorerst auch mit Kreisklassen-Fußball. 0:6 unterlagen die Mohrenstädter am gestrigen Dienstagabend dem FC Reflexa Rettenbach und sind damit in die A-Klasse abgestiegen. Das in jeder Hinsicht aufreibende Samstag-Duell gegen den SV Münsterhausen samt Verlängerung und Elfmeterschießen scheint dem FCL II doch viel Substanz gekostet zu haben. Die Luft war jetzt raus.

Schnell stellte Rettenbach vor 320 Zuschauern in Medlingen die Weichen auf Sieg – mit einem Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit: Zunächst traf Daniel Hammerschmidt per Freistoß aus gut 20 Metern (24.), dann legte Stefan Billich nach Hereingabe von links das 0:2 nach (25.). Erneut Billich sorgte in der 37. Minute aus kurzer Distanz für den 0:3-Pausenstand und damit auch eine kleine Vorentscheidung. Reflexa dominiert in den ersten 45 Minuten mit seinem starken Mittelfeld um Alexander Hörmann das Geschehen. Lauingens Kapitän Mathias Holz und seine Mitkämpfer konnten sich bis dahin keine echten Chancen herausspielen.

Nach dem Seitenwechsel blieb – wie vom Lauinger Anhang fast schon befürchtet – der eigentlich erforderliche Sturmlauf seiner Elf samt Toren aus. Rettenbach kontrollierte die Begegnung und machte nach 63 Minuten seinen vierten Treffer. Schütze war der erst kurz zuvor eingewechselte Dominik Sittenberger. Spätestens mit dem 0:5 wurde die Sache unangenehm für Lauingen: Daniel Hammerschmidt hatte einen Foulelfmeter verwandelt (66.). Das halbe Dutzend machte Matthias Stürminger kurz vor dem Abpfiff voll.

Während der FCL II nun in die Sommerpause geht, tritt Rettenbach am Freitag um 18.15 Uhr in Lutzingen zum entscheidenden Relegationsspiel an. (dz)

