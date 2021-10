Lauinger Kantersieg

Jungen B schlagen Deiningen 10:0

Weiter in der Erfolgsspur bleibt in der Tischtennis-Bezirksklasse A der Männer der SV Holzheim: Mit zwei Siegen (9:5 bei den heimstarken Auchsesheimern sowie 9:0 gegen Lauingen) holte man sich Platz eins zurück vom diesmal spielfreien TV Dillingen IV. Dessen fünfte Mannschaft schlug zunächst überraschend deutlich Lokalrivalen TV Lauingen, um gleich am nächsten Tag zu Hause gegen bislang sieglose Mertinger nur unentschieden zu spielen.

Ein Traumstart gelang dem TSV Wertingen in die Bezirksklasse B mit einem 9:0 gegen einen FC Gundelfingen II, der die Punkte wegen eines Formfehlers allerdings kampflos abgeben musste. An die Spitze der Bezirksklasse C hat sich der TV Dillingen VII gesetzt mit zwei Erfolgen bei den TTF Unteres Zusamtal II sowie gegen die bis dahin ungeschlagenen Binswanger. Ganz ohne Match überließ der FC Gundelfingen III der SpVgg Riedlingen die Zähler, während die SSV Höchstädt II den doppelten Punktgewinn gegen den TTC Auchsesheim II hart erkämpfen musste.

Zwei klare 9:1 gab es in der 3er- Liga für den TV Lauingen II (bei Villenbach III) und gegen den TV Dillingen IX. Remis trennten sich in der Frauen-Bezirksklasse A der TV Dillingen II und der SV Villenbach. Zum ersten Sieg reichte es für den TSV Binswangen in der Bezirksklasse B beim Tabellenletzten Biberbach.

Ein erfolgreiches Wochenende hatten die Jungen vom VfL Zusamaltheim II, die in der Bezirksklasse C drei Punkte holten und weiter die Tabelle anführen. Deutliche Siege gab es in der Bezirksklasse B für den TV Lauingen (10:0 gegen Deiningen) und den TV Dillingen III (8:2 gegen Wallerstein). In der Bezirksklasse A fertigten die Höchstädter den FC Gundelfingen II mit 10:0 ab, und bei den Mädchen wartet der SV Villenbach II in der Bezirksklasse A nach dem 1:9 gegen Adelsried weiter auf den ersten Zähler. (rw) Foto: Leitensdorfer (Symbol)